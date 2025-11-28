11月30日（日）に東京競馬場で行われる、第45回ジャパンカップ（3歳上オープン・G1・芝2400m・1着賞金＝5億円）の枠順は下記の通り。今年は欧州年度代表馬のカランダガンが参戦。注目度の高い一戦となる。天皇賞・秋を制したマスカレードボールは7枠15番と外目の枠に入ったが、コース、距離適性ともに抜群の印象。1度使われてさらに上昇、ここは大将格で間違いない。

凱旋門賞遠征帰りのクロワデュノールも能力は間違いないものの、ハードなレースの後だけに当日の気配含めての状態次第か。ダービーVの舞台でどこまで。そして最大の注目は欧州年度代表馬カランダガン。同賞を受賞した馬が参戦するのは2006年のウィジャボード以来。日本の独特な瞬発力勝負でどこまで通用するのか。注目の発走は15時40分。

欧州年度代表馬が参戦

1枠1番

ジャスティンパレス

牡6・58.0・C.デムーロ

杉山晴紀・栗東

1枠2番

クロワデュノール

牡3・56.0・北村友一

斉藤崇史・栗東

2枠3番

コスモキュランダ

牡4・58.0・丹内祐次

加藤士津八・美浦

2枠4番

ディープモンスター

牡7・58.0・松山弘平

池江泰寿・栗東

3枠5番

サンライズアース

牡4・58.0・池添謙一

石坂公一・栗東

3枠6番

ホウオウビスケッツ

牡5・58.0・岩田康誠

奥村武・美浦

4枠7番

ダノンベルーガ

牡6・58.0・佐々木大輔

堀宣行・美浦

4枠8番

カランダガン

せん4・58.0・M.バルザローナ

グラファール・海外

5枠9番

セイウンハーデス

牡6・58.0・津村明秀

橋口慎介・栗東

5枠10番

シュトルーヴェ

せん6・58.0・菅原明良

堀宣行・美浦

6枠11番

アドマイヤテラ

牡4・58.0・川田将雅

友道康夫・栗東

6枠12番

ヨーホーレイク

牡7・58.0・岩田望来

友道康夫・栗東

7枠13番

ブレイディヴェーグ

牝5・56.0・T.マーカンド

宮田敬介・美浦

7枠14番

ダノンデサイル

牡4・58.0・戸崎圭太

安田翔伍・栗東

7枠15番

マスカレードボール

牡3・56.0・C.ルメール

手塚貴久・美浦

8枠16番

シンエンペラー

牡4・58.0・坂井瑠星

矢作芳人・栗東

8枠17番

ドゥレッツァ

牡5・58.0・A.プーシャン

尾関知人・美浦

8枠18番

タスティエーラ

牡5・58.0・D.レーン

堀宣行・美浦