12月14日（日）に香港・シャティン競馬場で行われる「2025香港国際競走」について、JRAは各レースの選出馬を発表した。今年も世界トップレベルの豪華国際G1競走に、日本から計8頭が参戦予定となった。なお、正式な出馬表は12月11日（木）の出馬投票後に改めて発表される。

香港ヴァーズ（G1・芝2400メートル）には、武井亮厩舎のアーバンシック（牡4）が選出。日本時間15時10分（現地14時10分）の発走予定で、出走可能頭数は14頭となっている。

香港スプリント（G1・芝1200メートル）には2頭が名を連ねた。堀宣行厩舎のサトノレーヴ（牡6）と、鹿戸雄一厩舎のウインカーネリアン（牡8）。同レースは日本時間15時50分（現地14時50分）に発走予定。

【英クイーンエリザベス2世ジュビリーS】サトノレーヴ大健闘2着モレイラ

ロマンチックウォリアーを破ったソウルラッシュなど

香港マイル（G1・芝1600メートル）には、米国G1馬ロマンチックウォリアーを破った実績を持つソウルラッシュ（牡7・池江泰寿厩舎）と、今年の3歳牝馬クラシック路線で台頭したエンブロイダリー（牝3・森一誠厩舎）が選出。発走は日本時間17時00分（現地16時00分）が予定されている。

締めくくりとなる香港カップ（G1・芝2000メートル）には、ベラジオオペラ（牡5・上村洋行厩舎）、ローシャムパーク（牡6・田中博康厩舎）、そしてロードデルレイ（牡5・中内田充正厩舎）の3頭が出走予定。発走時刻は日本時間17時40分（現地16時40分）。

香港国際競走は毎年、世界の強豪馬が集結する年末の大舞台。日本馬の力が国際G1の舞台でどこまで通用するか、大きな注目が集まりそうだ。