ちぐはぐしない「上手なハズし方」

着心地のいいキレイめシンプル服と「１つのハズし」。あらためて今と、この先のオシャレにも役立つベーシックカラーの手持ち服でも成立しうる、単純な方程式をおさらい。







紳士なレイヤード+ 渋色のニットパンツ

スラックス感覚で自信がもてる。

ラクできるニットパンツこそ美形を死守

風格のあるロングコートと白シャツに寄り添うべく、ボトムはノーブルなグリーンを選択。高貴な印象ながら、実はソフトなニットパンツという絶妙な力の抜け具合が魅力。







知的なワイド+ 肩に引っかけた赤ニット

適当だから悪目立ちしない。

愛嬌のよさにつながる「そでを通さない」計算

まっとうに着ると王道。「ハズし」として採用するなら、飾りとしての赤ニットを。潔く「真っ赤」であることで鮮度が上がり、まじめなワイドシルエットを引き締める役割も。







キレイめな白＋デニムのオーバーオール

イヤリングにヒールパンプス。

小さなところも正統派な白で統一

縦に落ちるガウンやフリルブラウスなど、キレイなアイテムに親近感をもたらすラフなオーバーオール。ALL白の清涼感の中でなら、キレイなムードもそこなわない。







（簡単だけど差がつくポイント）

【全13選の一覧】≫「今っぽいシンプルなコーディネート」つくり方のポイントは？「まじめな服にカジュアル1つ」