『ボイプラ2』発・ALPHA DRIVE ONE、ステージデビュー サンウォンはOP映像で“伝説”残す
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生した「ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）」が28日、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演。ステージデビューを果たした。
【ライブ写真】上から登場！舞い降りたALPHA DRIVE ONE・サンウォン
ALPHA DRIVE ONEは、ステージ上のさまざまな場所からラインナップし、ソロダンスでそれぞれの個性を発揮。疾走感あふれるVCRの勢いそのままに、公式デビュー前初の先行公開シングル「FORMULA」を披露した。大型新人の名にふさわしい圧巻のパフォーマンスで、会場を大いに沸かせた。
さらに、『MAMA』オープニング映像のファーストカットには、サンウォンが登場していた。ファンからは「初っ端のサンウォンくんで発狂」「サンウォンさん本当に伝説」「サンウォンさんカッコよすぎるよ」「OPのサンウォンさん強すぎな」「初っ端サンウォンくんカッコよすぎて声出た」といった声が寄せられている。
ALPHA DRIVE ONEは、Mnetのグローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した8人組グループで、メンバーはリオ、ジュンソ、アルノ、ゴンウ、サンウォン、シンロン、アンシン、サンヒョンの8人で構成されている。
28日、29日の2日間にわたって開催される『2025 MAMA AWARDS』では、2024年10月1日から2025年9月30日までに発売されたアルバムおよび音源が審査対象となる。グローバル投票の結果、全世界の音源・アルバム販売データ、国内外の音楽業界専門家で構成されたグローバル審査委員団の評価を統合し、最終的な受賞者と作品が選ばれる。
今年は、さまざまな地域・人種・文化を越え、「自分をありのまま受け入れ、自分らしく生きること」を恐れずに表現するという意味を持つ「オ・フン（UH-HEUNG）」を公式スローガンとして掲げている。歌って踊って気分が高まるときの“興”、感情の爆発や心からの楽しさを表現する韓国文化ならではのフレーズとなっている。
同イベントは、26日に起きた香港での大規模火災を受け、レッドカーペットが中止となった。日本では、TELASA、Mnet JAPAN、Mnet Smart＋で両日午後7時30分から生中継する。
