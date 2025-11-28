脳腫瘍のため2023年7月に28歳で亡くなった元阪神タイガース外野手、横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」（監督秋山純）が28日、全国公開され、都内で行われた舞台あいさつにダブル主演の松谷鷹也（31）と鈴木京香（57）が登壇した。

上映後の舞台あいさつ。観客のすすり泣く声が聞こえる中、出演者らが登壇。横田さんを演じた松谷は目を真っ赤にして、「慎太郎さんと出会って今日まで4年半、慎太郎さんの生きざまを伝えたいと思いここまで走ってきました。ようやくそのスタートラインに立てた」と声を震わせた。

横田さんの闘病を支えた母親を演じた鈴木は、松谷の背中に手を添えて「また泣いてるからどうしよう！って母は思うんですよ」と笑わせながら、「鷹也くんや皆さんとこの日を迎えられて、感謝です」と喜んだ。

鈴木はオファーを受けた当時を振り返り「脚本と原作本を読んだ上で、このお母さんの役は本当に難しい役だなと思った。できないんじゃないかなと思った」と告白。それでも「調べれば調べるほど、慎太郎さんの人柄を知れば知るほど、やっぱりやりたいと思った。秋山監督に会って“やってください”と言われた時には、すぐに“ぜひやらせてください”と、自分でもびっくりするくらいサッと出てきました」と振り返った。