DIDION×COHINAの冬限定コラボボックス登場！小柄女子に贈る特別コスメセット

身長150cm前後の小柄女性に向けた人気アパレルブランド「COHINA（コヒナ）」が、コスメブランド「DIDION（ディディオン）」と初のコラボレーションを実現しました。2025年12月3日（水）20:00より、3種類のスペシャルボックスを数量限定で発売します。冬らしいきらめきと可憐さを引き立てるカラーを詰め込んだ特別セットは、シーンに合わせて選べる内容が魅力。さらに発売前日にはインスタライブも開催され、特別な冬を彩るコラボに注目が集まっています♪

COHINA×DIDION冬限定コラボセット

小柄女性に寄り添うブランドとして人気のCOHINAは、「本当に欲しいと思う服を低身長でも美しく着こなせるサイズで」という想いからスタートし、現在はInstagramフォロワー22万人超えの実力派ブランドに成長。

今回のDIDIONとのコラボでは、冬のムードにぴったりなスペシャルボックス3種類をラインアップ。

どれも3,300円で、自分へのご褒美にも贈り物にも選びやすい価格です。発売は12月3日（水）20:00よりCOHINA STOREでスタート。

＜ラインナップ＞

Shiny Classic SET（Here×Rainmaker） 価格：3,300円

Starlight Party SET（Dancing Queen×AMELIE） 価格：3,300円

Snowlight Pink SET（Diamond Dust×Dusty Spring） 価格：3,300円

【数量限定】ロムアンドボックスでコスメもギフトも手に入れるチャンス

コラボ記念インスタライブも開催

発売を記念して、12月2日（火）20:00ごろからCOHINA公式Instagram（@cohina.official）にて特別インスタライブを配信。

コラボセットの魅力や使い方、冬のメイクをより楽しむヒントなど、リアルタイムでチェックできる内容になっています。

人気スタッフが出演することも多いCOHINAのライブは、毎回“分かりやすい”“参考になる”と好評。コラボキットの使用感や質感を事前に知りたい方は必見です♡

冬メイクを特別にする限定セットを楽しんで

冬の装いにそっと華やぎを添えてくれるCOHINA×DIDIONのコラボスペシャルボックス。

3つのセットはそれぞれ異なる世界観を持ちながら、どれも大人の可愛らしさと上品さを楽しめるラインアップです。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。ぜひお気に入りのセットで、冬のメイクタイムをもっと自分らしく輝かせてください♪