韓国俳優・キム・スヒョンの所属事務所・ゴールドメダリストの代表がわずか１年で退職し、新代表が選任されていたことが明らかになったと２８日、現地メディアの韓国経済ドットコムなどが報じた。

同メディアは今年３月、キム・スヒョンが故キム・セロンさん（当時２４歳）ら遺族による暴露についての記者会見を行った際、同会見を主導していたアン・ソンス代表がゴールドメダリストを２カ月ほど前に退社しており、大企業に勤めていた人物が新代表に就任したと伝えた。同社は「経営能力強化のため、新たな代表取締役には金融界出身の人物を選任した」と明かしたという。

アン前代表は、当時の代表が２０２４年１２月に退職後、２５年１月初旬に代表となり会社を率いていた。

キム・スヒョンは現在、キム・セロンさん遺族とＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カロセロ（縦横）研究所」運営者のキム・セイを、情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律違反（名誉毀損）の疑いで告訴。１２０億ウォン（約１２億円）相当の損害賠償請求訴訟を提起している。一方のキム・セロンさん遺族側も、キム・スヒョンを児童福祉法違反および虚偽告訴の疑いで反訴しており、法的攻防が続いている。