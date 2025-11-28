サッカーをするため石川県の強豪校に進学した三条市出身の高校生がいます。能登半島地震で学校は被災し一時、ふるさと・新潟で過ごした期間もありました。地震から2年、周囲への感謝を胸に高校生活最後の試合を迎えました。



石川県七尾市。サッカー、高校年代の強豪が集うプリンスリーグです。11月22日に迎えた最終戦。アルビレックス新潟U18と対戦したのは石川県の強豪、鵬学園です。後半、ピッチに立ったのは三条市出身で3年生の佐藤光起さん。この日が高校生活、最後の試合です。





去年、元日に起きた能登半島地震。鵬学園がある七尾市は最大震度6強を観測。校舎の一部や体育館、グラウンドも被害がありました。サッカー部の寮も被災し正月で帰省していた光起さんはそのまま三条市の実家からオンラインで授業を受けることになります。〈佐藤光起さん〉「これがちょうど1月1日に担任の先生が送ってくれた写真なんですけどこれ教務室で…。学校再開っていつになるんだろって思いましたね」サッカーが思うようにできない日々。その時、練習参加を受け入れてくれたのが県内屈指の強豪校、帝京長岡高校でした。「光起、高さはよかった今度はスピード」監督同士の交流があったことからつながった縁でした。〈帝京長岡高校サッカー部 古沢徹監督〉「私たちも20年近く前のところで震災を受けてサッカーができない時期があったので微力ながらに本人たちがストレス解消とか不安の解消になってくれればと思います」〈佐藤光起さん〉「個人的にももっともっとやっていかなければと思いましたし自分がこれを持ち帰ってチームに還元できるようにしたいです」地震で奪われた当たり前の日常。大好きなサッカーができる喜びをかみしめました。一時は下宿をしながら石川県に戻ったのは地震から3か月後でした。大学進学後もサッカーを続けるという光起さんにとってこの日は高校最後の試合。家族も応援に駆け付けました。〈母・綾子さん〉「きのうが受験できょう帰ってきて（試合）なので練習不足もあるけど出してもらえて、最後は悔いがないようになったと思うので良かったかなと思います」全国高校サッカー選手権、鵬学園は県大会の決勝で敗れ全国大会出場を逃しました。それでも…地震に見舞われながらも多くの人の支えでサッカーを続けることができました。〈佐藤光起さん〉「地震があってから練習がどうなるかわからなくて不安な部分も多かったが、優しく受け入れてくれて、練習参加させてくれて本当に感謝しています。震災があっても感謝の気持ち。サッカーができることに感謝の気持ちを忘れずに結果で恩返しできるように頑張っていきたい」能登半島地震からまもなく2年。サッカーを通じた支え合いで芽生えた感謝の気持ちを胸に次のステージへと進みます。