『名探偵コナン』の実写化で服部平次を演じてほしい芸能人ランキング！ 2位「永瀬廉」、1票差の1位は？
西の高校生探偵こと服部平次は、多くのファンから親しまれるキャラクターの一人。関西弁によるテンポのよいセリフ回しなど、存在感のある演技が求められます。
All About ニュース編集部は11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『名探偵コナン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名探偵コナンを実写化したら服部平次を演じてほしい芸能人」ランキングを紹介します！
※『名探偵コナン』はすでに複数回実写化されていますが、新たにキャストのアンケートを取りました
2位にランクインしたのは、King & Princeの永瀬廉さんです。関西弁など、平次と共通点の多い永瀬さん。1月期の主演ドラマ『御曹司に恋はムズすぎる』（カンテレ・フジテレビ系）で、これまでにないコミカルな演技を披露し、話題を呼びました。
10月9日スタートの『ミュージックカプセル〜人生の推しソング〜』（テレビ東京系）では、初となる音楽トークバラエティーの司会に挑戦。新境地を開拓しています。
回答者からは「関西弁だし色黒なので似合いそうだから」（20代女性／岡山県）、「冷静さと情熱の両方を演じられそうで、関西出身で自然な関西弁も話せるし、コナンとの掛け合いも自然に見えそうだからです」（30代女性／埼玉県）、「演技がうまいしルックスもどことなく似ていて上手く演じてくれると思う」（40代男性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、菅田将暉さんです。役柄に合わせた幅広い演技に定評があり、漫画のキャラクターでも原作の雰囲気を壊さずリアルに演じ切ることで知られています。
実写化作品への出演も多く、主演を務めた『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ系）や映画『銀魂』シリーズ、『帝一の國』『海月姫』などは、ビジュアルも含め高評価。現在放送中の主演ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）では、昭和の世界観を体現した演技が話題を呼んでいます。
回答コメントでは「関西出身で自然な関西弁が使えるうえ、演技力も抜群」（60代男性／広島県）、「ノリがよくてヤンチャな感じをちゃんと演じてくれそう」（40代女性／神奈川県）、「平次の大胆さや人情味を表現できると期待」（40代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
