12月7日に告示される伊東市長選に11月28日、新人の鈴木奈々子氏が立候補を表明しました。鈴木氏は漫画家として培った想像力で市民が驚く事をやっていきたいと決意を語りました。

【写真を見る】伊東市長選に立候補を表明した鈴木奈々子氏

＜伊東市長選に立候補を表明 鈴木奈々子氏＞

「海もあり、山もあり、海産物もとてもおいしい、人も優しい。この伊東市にたくさん観光客を呼びたい」

伊東市長選に立候補を表明したのは、新人で漫画家の鈴木奈々子氏（52）です。

神奈川県出身の鈴木氏は、高校卒業後に商社に入社し、現在は埼玉県戸田市に住んでいます。

鈴木氏は、メガソーラー計画の廃止や外国人の生活保護の支給廃止などに力を入れていくと訴えました。

また、田久保真紀前市長の学歴詐称疑惑による混乱で市政が停滞したことについては対応が不誠実だったとし、市民の声が直接行政に届く仕組みが必要であると話しました。

＜鈴木氏＞

「観光のまちとして全体が潤うような政策を、市民の意見をよく聞いて行っていきたい」

伊東市長選をめぐってはこれまでに新人6人と元職と前職の合わせて8人が立候補を表明しています。

伊東市長選は、12月7日告示、14日に投開票が行われます。