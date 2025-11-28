旅先で買いたい「和歌山県のお土産」ランキング！ 2位「てまりみかん」、1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。
All About ニュース編集部では、2025年11月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「お土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で買いたい「和歌山県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「小ぶりで可愛らしく、皮をむかずにそのまま食べられる手軽さが魅力。和歌山らしいみかんの甘さがぎゅっと詰まっていて、贈り物にも喜ばれます」（50代女性／兵庫県）、「和歌山で食べたミカンが忘れられない、ジューシーでおいしかったからです。コンポートしたものにも目を引きます」（50代女性／愛知県）、「ジューシーそうで食べてみたい。こちらでは買えないから気になっている」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「ここでしか手に入らないから。以前もらっておいしかった」（30代女性／愛知県）、「地元産の有田みかんを使用したバウムクーヘンなので買いたいです」（50代女性／島根県）、「みかん味のバウムクーヘンは珍しいので買いたい」（40代男性／兵庫県）、「生バームクーヘンという響きにひかれて」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「お土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で買いたい「和歌山県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：てまりみかん（早和果樹園）／49票和歌山県は、有田みかんをはじめとするみかんの有数の産地。早和果樹園のてまりみかんは、その新鮮な有田みかんを使ったコンポートです。小ぶりなサイズなので、パクッとひと口で味わえるのが特徴。シロップと絡んだやわらかな果肉がほぐれ、驚くほどにジューシーな味わいで、みかん好きにはたまらない人気の限定商品として人気です。和歌山の太陽の恵みを感じられるお土産として人気を集めています。
回答者からは「小ぶりで可愛らしく、皮をむかずにそのまま食べられる手軽さが魅力。和歌山らしいみかんの甘さがぎゅっと詰まっていて、贈り物にも喜ばれます」（50代女性／兵庫県）、「和歌山で食べたミカンが忘れられない、ジューシーでおいしかったからです。コンポートしたものにも目を引きます」（50代女性／愛知県）、「ジューシーそうで食べてみたい。こちらでは買えないから気になっている」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：生バウムクーヘン有田みかん（MAHALO）／55票和歌山県の特産品である有田みかんをぜいたくに使用したMAHALOの生バウムクーヘン有田みかんが1位に選ばれました。しっとりとして口溶けのよいバウムクーヘン生地に、みかんの爽やかな風味と甘さが加わっており、洋菓子でありながら和歌山らしい味わいが楽しめます。「生」と名付けられる通り、従来のバウムクーヘンとは一線を画す、フレッシュでリッチな食感が特徴。地元の特産品を現代風にアレンジしたスイーツとして幅広い世代から注目を集める、和歌山の新しい定番土産です。
回答者からは「ここでしか手に入らないから。以前もらっておいしかった」（30代女性／愛知県）、「地元産の有田みかんを使用したバウムクーヘンなので買いたいです」（50代女性／島根県）、「みかん味のバウムクーヘンは珍しいので買いたい」（40代男性／兵庫県）、「生バームクーヘンという響きにひかれて」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)