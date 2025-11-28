2027年をめどに三つの1兆元級消費分野を育成へ―中国

中国工業・情報化部や国家発展改革委員会を含む6当局が26日、「消費財の需要と供給の適合性を強化し、消費をさらに促進することに関する実施案」を共同で発表した。同実施案は、2027年をめどに三つの1兆元（約22兆円）級の消費分野、10の1000億元（約2兆2000億円）級の消費注目ポイントを作り出すという目標を掲げている。

関係責任者によると、1兆元級の消費分野には、主に高齢者用品やスマートコネクテッドカー、消費者向け電子機器などが含まれている。2014年の時点で2兆6000億元規模だった中国の高齢者用品市場は、2024年に5兆4000億元規模にまで拡大し、複合年間成長率（CAGR）は7．3％に達して、シルバー経済の重要な下支えとなっている。

1000億元級の消費注目ポイントには、主に乳幼児用品やウェアラブルデバイス、化粧品、トレーニング機材、アウトドア用品、ペットの餌・ペット用品、民用ドローン、アートトイ、ジュエリー・アクセサリー、おしゃれな国産品のトレンド「国潮」系の衣料品などが含まれている。こうした分野は力強い成長と発展のポテンシャルを示している。（提供/人民網日本語版・編集/KN）