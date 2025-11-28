冬の定番「ニット」を大人が今っぽく着こなすなら！2025年冬の「トレンドニットコーデ」4選
冬の定番「ニット」を大人が今っぽく着こなすなら、この4タイプ！今年の冬にトライしたい「トレンドニット」を4タイプピックアップしました！ その特徴を、おすすめのコーディネートと共にご紹介します。
1. 「旬のブラウンカラー」にスパンコールやラメをプラス
今年の一大トレンドカラーである「ブラウン」。写真で着用しているのは、そのブラウンにスパンコールやラメの糸を使用し、華やかさが加わったニットです。あたたかみのある色合いに輝きもプラスされ、着こなしの主役になってくれます。
2. 毛足の長い「シャギーニット」でフェミニンに
写真で着ているのは、毛足が長く、ふわふわとした素材感が印象的なシャギーニットです。やわらかな質感やふんわりとした袖のデザインがフェミニンで、年末年始の人と会う機会にも着たくなるような、大人かわいい一枚です。
クルーネックとVネックのどちらを前にしても着られる、前後2WAYのデザインなので、着こなしの幅が広がります。程よい厚みがあり、パンツにもスカートにも合わせやすいニットです。
3. 今年らしさ抜群の「ポロニット」
今年は襟つきのニットが大きなトレンドになっていて、写真のようなポロニットも人気が高いアイテム。シンプルなパンツとのワンツーコーデも今っぽく、こなれ感が出るのもうれしいところ。
ただし、ポロシャツはゴルフウエアのイメージがあるせいか、中には“おじさん風”に見えるデザインもありますので少し注意が必要です。
写真のような、程よい厚みのあるふんわりとした素材で淡い色合いのものなら、メンズっぽくなり過ぎずスカートにも合わせやすいので、選ぶときには意識してみてくださいね。
4. 抜け感のある「スキッパー襟ニット」
写真で着ているのは、顔まわりに抜け感をプラスしてくれる「スキッパー襟」がポイントのニットです。
同じ襟つきのニットでも、前述のポロニットに比べてボタンがない分、よりクリーンに大人っぽい雰囲気に。カジュアルではなく、きれいめな着こなしがお好きな人には、こちらがおすすめです。
インナーには黒のサテンブラウスを合わせて、首もとや裾からのぞかせています。着丈が短めなので、襟つきシャツやフリルブラウスなど、中に着るアイテムで変化をつけてもいいですね。
ぜひ参考にしてみてくださいね！
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)