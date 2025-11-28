11月27日夜、静岡市葵区の北沼上でクマの目撃情報があり、市は看板を設置して注意を呼び掛けています。

【写真を見る】静岡市の郊外で住宅でクマ目撃

近隣の小学校では保護者に車などでの送迎を要請するなど対応を取ったということです。

＜荻野旦記者＞

「静岡市葵区北沼上です。昨晩午後9時頃、こちらの周辺でクマ1頭が目撃されたということです」

静岡市によりますと、27日午後9時頃、静岡市葵区北沼上で「鳴き声がしたので戸を開けたらクマが逃げて行った」と住人が警察に通報しました。

現場は山の近くの住宅が点在する場所で、市は28日午前、周辺を捜索しました。クマは発見されなかったものの、柿の木に残されたクマのものとみられる爪痕を見つけたということです。

＜近所に住む人＞

「怖いですよね。クマは動物園でしか見たことないので野生は怖いです」

近隣の小学校では、校舎の1階部分の鍵を施錠し外での活動を中止したほか、保護者に児童を車などで送迎するよう要請したということです。

静岡市では11月23日にも葵区瀬名でクマの目撃情報があったばかりです。