¡Ö¡Ø¤·¥º～¤ª¤«¸©¡Ù¤È²þÌ¾¤·¤Þ¤¹¡×ÇÐÍ¥¡¦¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚÃÎ»ö¤¬¸©¤ÎÌ¥ÎÏPR ¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²è¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ÈÏ¢·È ¡áÀÅ²¬
ÀÅ²¬¸©¤Ï11·î28Æü¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²è¡Ö¥ºー¥È¥Ô¥¢¡×¤È¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÅÔ»ÔÀë¸À¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤Î¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¤È¤Î¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²è¡Ö¥ºー¥È¥Ô¥¢¡×¤È¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÅÔ»ÔÀë¸À¤òÈ¯É½
¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²è¡Ö¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡×¤¬12·î5Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¸©¤Ï28Æü¡¢¡Ö¥ºー¥È¥Ô¥¢¡×¤È¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÅÔ»ÔÀë¸À¤òÈ¯É½¡£±Ç²è¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÀÅ²¬¸© ÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¡ä¡Ö¤·¤º¤ª¤«¸©¤ò¡Ø¤·¥º～¤ª¤«¸©¡Ù¤È²þÌ¾¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡×¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤Î¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚÃÎ»ö¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÎëÌÚÃÎ»ö¡ä¡Ö¥ºー¥È¥Ô¥¢¤Ï¤Þ¤µ¤ËÆ°Êª¤¿¤Á¤Î³Ú±à¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÆ°Êª¤¬°ì½ï¤ËÂ¿ÍÍÀ¤òÇ§¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¶¦À¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯ÏÃ¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÀÅ²¬¸©¤â¹¬Ê¡ÅÙÆüËÜ°ì¤Î¸©¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ºー¥È¥Ô¥¢¤ÎÀ¤³¦¤ÈÀÅ²¬¸©¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï°ì½ï¤À¡×
¡ãÇÐÍ¥ ¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¡ä¡Ö»ä¤ÎÀÅ²¬¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï¡¢»³¤¬¤¢¤Ã¤Æ³¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Á³¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Þ¤Á¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¥ºー¥È¥Ô¥¢2¤Ï¥Ñー¥È1¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¨¥ê¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âà¨ÃîÎà¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢Æ°Êª¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÀÅ²¬¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¸©¤Ï¡¢±Ç²è¤È¤ÎÏ¢·È´ë²è¤È¤·¤ÆJRÀÅ²¬±Ø¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤·¥º～¤ª¤«±Ø¡×¤Ë²þÌ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
