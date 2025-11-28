劇場版『鬼滅の刃』が“一番くじ”に登場！ 胡蝶しのぶ＆童磨のフィギュアなど展開
劇場版『「鬼滅の刃」無限城編 第一章』を題材にした「一番くじ 鬼滅の刃〜姉の仇〜」が、11月29日（土）から、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。
【写真】躍動感たっぷり！ 童磨のフィギュアなど展開アイテム一覧
■幼少期の童磨も
今回発売される「一番くじ 鬼滅の刃〜姉の仇〜」は、劇場版『「鬼滅の刃」無限城編 第一章』をモチーフにしたグッズがそろう、全7等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞とB賞には、造形の細部や彩色にもこだわった“蟲柱 胡蝶しのぶ”と“上弦の弍 童磨”のフィギュアが登場するほか、C賞には、幼少期の童磨を再現したフィギュアが用意される。
また、D賞の「クリアポスター」や、E賞の「アクリッツキーホルダー」、F賞の「ちょこのっこフィギュア」、G賞の「ぽこっとちゃーむ」など、作品の世界観を感じられる雑貨アイテムが勢ぞろいする。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には「童磨 フィギュア〜上弦の弐〜ラストワンver．」を提供。加えて、同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
