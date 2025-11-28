¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Î»³ËÜÍ³¿­

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

2¿Í¤È¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉþÁõ

¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Î¹âµé¤¹¤·Å¹¤ËÍèÅ¹¡£¥ª¥Õ¤Î»Ñ¤ËÏÃÂê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ¤Ë¤¢¤ë¡Öò¿¤µ¤¤¤È¤¦¡×¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»³ËÜ¤ÈÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇMLB°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¡£Å¹¼ç¤Îò¿¿¦¿Í¡¦ã·Æ£¹§»Ê¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ç¼ý¤Þ¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡ã·Æ£¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯3·î¡¢MLB³«Ëë¥·¥ê¡¼¥ºÁ°¤ËÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¼çºÅ¤·¤¿Í¼¿©²ñ¤Ç¼÷»Ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»³ËÜ¤â´é¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅ¹¼ç¡£

º¸¤«¤éã·Æ£¤µ¤ó¡¢Â¼¾å½¡Î´¡¢»³ËÜÍ³¿­
(¡Öò¿¤µ¤¤¤È¤¦¡×ã·Æ£¸¬»ÖÏº¤µ¤ó¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷kenshiro_saito¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥´¥¤¥¤¥¤¥¤¥¤¥¤¡×¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¹ë²Ú¥³¥ó¥Ó¤¹¤®¤ó¡×¡ÖÂ¼¾åÁª¼ê¤â°¦¸¤²È¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö»³ËÜ¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡

¡ä¡ä¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤³¤Á¤é▶¡Ö¹ë²Ú¥³¥ó¥Ó¤¹¤®¤ó¡×