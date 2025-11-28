20ÂåÁ°È¾¤Ë·ã¼Ì¡Ä¼ã¤Æü¤ÎÍÕ·îÎ¤½ïÆàà¥â¥Î¥¯¥íÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¼Ì¿¿²È¤¬¸ø³«¡ª¡Ö¾®°ËâÉ÷¤ÎÈþ¾¯½÷¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó´¶·ã
¡¡ÃøÌ¾¤Ê¼Ì¿¿²È¤¬½÷Í¥¡¦ÍÕ·îÎ¤½ïÆà(50)¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎàÈëÂ¢á¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¹¹ð¡¦»¨»ï¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿²È¤ÎKei Ogata(¥±¥¤¡¦¥ª¥¬¥¿)¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Öcast ÍÕ·îÎ¤½ïÆà¤µ¤ó¡×¡Ö»£±Æ¤Ï1997Ç¯º¢¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢20ÂåÁ°È¾¤ÎÍÕ·î¤¬¸«¤»¤ëàÍÅ±ðá¤ÊÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖåºÎï¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡×¡Ö¤Ò¤ìÉú¤·¤¿¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÍÕ·îÎ¤½ïÆà¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª´é¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿♡¾®°ËâÉ÷¤ÎÈþ¾¯½÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£