¡Ö»÷¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¡ÄÊì¤ÏÉÙ»Ê½ã»Ò¡ª52ºÐ½÷Í¥¡ÖÊì¤¬3»þ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤´°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡×¿Íµ¤¸µ¥¢¥Ê¤Èàµ×¤·¤Ö¤ê2¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¤¢¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê!Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Á♡¡×
¡Ö²û¤«¤·¤¤¡Á¡×
¡¡Êì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤âÌ³¤á¤¿Ì¾½÷Í¥¡Ä¡£52ºÐ½÷Í¥¤¬¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Èàµ×¤·¤Ö¤ê2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊì¤¬3»þ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤´°ì½ï¤À¤Ã¤¿ÀîÃ¼·ò»Ì¤µ¤ó¡£¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏŽ¤»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡£
¡¡Êì¤Ç½÷Í¥¤ÎÉÙ»Ê½ã»Ò¤¬¡Ö3»þ¤Î¤¢¤Ê¤¿¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓŽ¤1968¡Á88Ç¯)¤Ç¶¦±é¤·¤¿Æ±¶É¤Î¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ž¥ÀîÃ¼·ò»Ì¤µ¤ó¤ÈŽ¤½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤½¤Ã¤¯¤ê!¡×¤Ê¤É»ûÅç¤Î¶á±Æ¤ËÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«Ž¤¡Ö¡Ø3»þ¤Î¤¢¤Ê¤¿¡Ù¡¢²û¤«¤·¤¤¡Á¡×¡ÖÅö»þ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤ò½é¤á¤ÆÇÒ¸«Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¤©¡ªÀîÃ¼¤µ¤ó!¥¤¥±¤ª¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Á♡¤¤å¤ó¡×¡Ö¤¢¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê!Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£