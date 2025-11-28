ÀÐÇËÁ°¼óÁê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈó³Ë»°¸¶Â§¸«Ä¾¤·¤ËÈÝÄêÅª¡Ö³Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï°ÕÌ£¸«¤¤¤À¤»¤º¡×¡¡ÂæÏÑÍ»öÅúÊÛ¤Ë¤â¶ì¸À
¡¡ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤Ï28Æü¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¸¡Æ¤¤¹¤ë¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¡×¸«Ä¾¤·¤Ë´Ø¤·¡¢¶ÛµÞ»þ¤ÎÊÆ·³¤Ë¤è¤ë³Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï¡Ö³ËÍÞ»ßÎÏ¤Î¤¿¤á¤ËÀäÂÐÉ¬Í×¤«¡£¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄêÅª¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹ñÌ±¤Î¿´ÍýÅªÄñ¹³¤âÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹â»Ô¼óÁê¤ÎÅúÊÛ¤Ë¤Ï¡ÖÎòÂåÀ¯¸¢¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐÃæ³°¸ò¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡³ËÊ¼´ï¤ò¡Ö»ý¤¿¤º¡¢¤Ä¤¯¤é¤º¡¢»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¤È¤¹¤ëÈó³Ë»°¸¶Â§¤ÏÆüËÜ¤Î´ðËÜÀ¯ºö¡£¼óÁê¤ÏÊÆ¹ñ¤Î³ËÍÞ»ßÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»°¸¶Â§¤ò¡Ö·ø»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤·¤¿¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Î²þÄê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Î³ËÍÞ»ßÎÏ¤Î¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Îã¼¨¤È¤·¤Æ¡¢³Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿·³´Ï¤Îµï¾ì½ê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤Êý¤¬ÍÞ»ßÎÏ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤È¶¯Ä´¡£¡Ö»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç·³´Ï¤ÏÆüËÜ¤ËÆþ¹Á¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÍÞ»ßÎÏ¤Î´ÑÅÀ¤Ç¹çÍýÀ¤ÏÄã¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò½Å¤Í¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Í»ö¤Ë³Ë¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤¿2010Ç¯¤Î²¬ÅÄ¹îÌé³°Áê¤ÎÅúÊÛ¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö»°¸¶Â§¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²¬ÅÄÅúÊÛ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈïÇú80Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢ÀÐÇË»á¤Ï¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Î¸¶Çú´÷¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ö³Ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤¤¤«¤ËÈá»´¤Ç¡¢»ÄµÔ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤ò¾ï¤Ë¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¡ÊºÆ³ÎÇ§¡Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ä¹ºê¤òºÇ¸å¤ÎÈïÇúÃÏ¤È¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¿ÍÎà¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤¬¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤ÎÅúÊÛ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö²¿¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¸ø¤Î¾ì¤Ç¸À¤¦¤³¤È¤«¡×¤Èµ¿Ìä»ë¡£ÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎÎòÂåÀ¯¸¢¤ÏÂæÏÑ¤ò½ä¤êÛ£ËæÀïÎ¬¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡Ö¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤«¤Ä¡¢¥¬¥é¥¹ºÙ¹©¤Î¤è¤¦¤ÊµÄÏÀ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤ò¶¼¤«¤¹³°¹ñ¿Í¤Ï¤ª°ú¤¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¡×¤È°ìÄêÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤Ç¡Ö³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÆüËÜ¤âÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ê´äÃ«½Ö¡¢¾®Àî¾¡Ìé¡Ë