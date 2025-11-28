羽田美智子、地元・茨城愛語る「利根川を渡ると空気が…」
俳優の羽田美智子（57）が28日、都内で行われた『ケンミンショー旅アワード2025』受賞式に登場。地元・茨城県への愛をにじませた。
【集合ショット】華やか…！浴衣＆はっぴ姿で登場したゆうちゃみ＆ウエンツ瑛士ら
羽田は地元の良さについて「利根川を渡ると空気が変わる。帰ってきたという感じがする」と話した。「『みっちゃんおかえり』と言われることもあり、ホッとする。田舎っていいな」と郷土愛をにじませた。
旅番組などに多く出演する羽田は「全部の県に行った」といい、羽田とともに出演したゆうちゃみらは驚いた様子。それでも地元への愛は強い様子で「東京から一番近く、大自然を満喫できる。田舎が味わえる場所」と言葉が止まらなかった。
『ケンミンショー旅アワード2025』は、全国47都道府県のすべての県民を対象に、幅広い層からショート動画を募集し、グランプリを決定する参加型の動画コンテスト。ウエンツ瑛士とゆうちゃみがMCを務め、小林幸子、羽田美智子らがゲストとして登場し、小林は「千本桜」を熱唱し、登壇者が盆踊りを楽しんだ。
