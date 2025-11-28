「超勝ち組やんか！」メッセ黒田の別荘へ エレベーター＆ピザ窯＆サンルーム付き 『大阪おっさんぽ』
あす29日のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』(毎週土曜 後6：58 ※関西ローカル)は、2時間スペシャルとして、メッセンジャーの黒田有とゲストの的場浩司、チュートリアルの福田充徳と秋の淡路島でロケをする。
【場面カット】自身の別荘で夢を語るメッセンジャー・黒田有
大阪人に愛され、強烈な個性を放つおっさん達による街ブラロケ番組。今回は、大阪を離れて淡路島の自然の恵みと注目の新スポットを巡る。そして、淡路島といえば、黒田が5年前に購入した別荘がある場所。そこで、的場と福田を別荘に招き、魚料理を振る舞う。
オープニングは釣り船の上から。まずはおっさん3人で淡路の海で魚を釣り、黒田がその魚を別荘で調理してくれると言う。福田も「淡路島ツウですもんね」と盛り上げる。3人は、大物を狙う釣法「飲ませ釣り」に挑戦。あたりがないまま1時間以上経過するが、ついに黒田の竿にヒット。立派なハマチを釣り上げ、的場と福田は「淡路の帝王！」「すばらしい！」と拍手を送る。
淡路島のパワースポットや「高級芋菓子しみず」、「土のミュージアム SHIDO」、リゾートマーケット「クラフトサーカス」などを巡った後、夜になり、いよいよ黒田の別荘へ。白を基調としたエレベーター付きの洒落た邸宅を探検する的場と福田。エレベーターやピザ窯、さらにサンルームもあり、「超勝ち組やんか！」と福田はコメントする。
自身が淡路の海で釣ったハマチを黒田が調理。華麗な包丁さばきに福田は「文句ばっかり言ってる黒田さんとは別人ですね」とほれぼれする。料理が完成し、宴会スタート。「今、一番脂がのっている」というハマチの刺し身としゃぶしゃぶでいただく。そのおいしさに感動する的場と福田の様子に「うまいでしょう！」と黒田もうれしそうな様子を見せる。
的場は56歳、黒田は55歳、福田は50歳。「まだ萎みたくないじゃん」と意気込む的場は「だから俺は、黒ちゃんと話しているのはいい意味で“悪巧み”」だと明かす。血気盛んな的場の黒田が2人で「いつかやりたい」夢を語る際、「ハリウッドを狙おうかなと思って」との発言が飛び出す。
