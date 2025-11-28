サッカー日本代表の相馬勇紀（28＝町田）の妻でフリーアナウンサーの森山るり（34）が28日、インスタグラムを更新。第2子を出産したことを発表した。

「先日、無事に第二子を出産しました。3300gの男の子で、母子共に健康です」と報告。「計画出産の予定日よりも早く陣痛が来てしまったのですが、チームの方々のお陰で夫と息子にも立ち会って貰うことが出来ました」と夫・相馬が立ち会えたことも明かし、家族4ショットを公開した。

「お産は本当に穏やかで、もう1度あの時間に戻りたいと思うくらい幸せな時間でした。そして産後すぐのタイミングで天皇杯優勝という、何よりの贈り物に力を貰いました」と町田の天皇杯優勝とダブルの喜びだったこともつづった。

「4人家族になりましたが、私達らしく一歩ずつ新たな形を築いていけたらと思います。妊娠の投稿へも沢山の優しいお言葉をありがとうございました。これからも温かく見守っていただけると嬉しいです」と結んだ。

相馬と森山は21年8月に同年5月に結婚したことを発表。22年4月26日に第1子の長男が誕生している。