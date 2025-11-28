（キャスター）

特集です。記者とお伝えします。

（記者）

川内原発は去年7月の1号機に続き、2号機もきょう28日、国が原則40年とする運転期限を超えました。九州電力が最長で60年の運転を見据える中、増え続ける使用済みの核燃料をどう処理するのか？新たな局面に立っています。

1964年…川内市議会が誘致を決議

川内原発は1964年、当時の川内市議会が誘致を決議しました。

（当時の住民）「経済効果も期待できる」

（当時の住民）「安全性が十分に確認でるまで建設は中止してほしい」

住民の賛否が分かれる中、1984年7月に1号機、翌年85年11月に2号機が運転を始めました。

稼働から40年

しかし、2011年、東日本大震災の福島第一原発事故で川内原発を含む全国の原発が停止しました。

安全性に不安の声も上がる中、4年後、川内原発は新たな原子力規制基準のもと、全国で最初に再稼働しました。

おととしには原子力規制委員会が40年を超える運転を認可し、地元・薩摩川内市の田中市長と、塩田知事は容認しました。

（キャスター）

稼働から40年を超えた中、待ったなしの課題もありますね。

（記者）

それが、発電に使った核燃料＝使用済み核燃料の処理です。

「乾式貯蔵施設」とは

川内原発では水を使った燃料プールでの貯蔵率が1号機で74%、2号機では80%に達しています。6年後の2031年には満杯になる見込みなんです。

そこで九州電力では使用済みの核燃料を川内原発で一時的に保管するため、「乾式貯蔵施設」の建設を計画し、先月、原子力規制委員会に申請しました。

（キャスター）

「乾式貯蔵」は水を使わない保管、ということですよね。

（記者）

乾式貯蔵施設は川内原発の敷地の一角につくられます。乾式貯蔵は水や電気を使わず、空気を対流させることで高温になった使用済み核燃料を冷やす方法です。

直径およそ3m・長さ6メートルの金属製の容器に保管し、2038年まで貯蔵できる容量があります。

全国では愛媛県の伊方原発など4か所ですでに運用が始まっていて、今後も6か所で計画されています。

乾式貯蔵施設に揺れる、佐賀・玄海町。

（キャスター）

九州では佐賀県の玄海原発でも計画が進んでいますね。

（記者）

乾式貯蔵施設に揺れる、地元を取材しました。

人口およそ4700人。佐賀県の北西部の玄海町。玄界灘を臨む場所に、九州電力の玄海原発があります。

（記者）「佐賀県で最も人口が少ない玄海町。九州各地に電力を供給している」

1975年に1号機が運転を開始し、今は4つある原子炉のうち、2つが稼働しています。

原発を受け入れている玄海町の脇山町長です。2021年、乾式貯蔵施設の設置を認めました。

（佐賀・玄海町 脇山伸太郎町長）「プールが満杯になると原子力発電所も動かせなくなる。そういったところで乾式貯蔵は必要だと思った」

再処理工場完成の延期に懸念も…

玄海原発の乾式貯蔵施設は、2027年度に運用が始まる予定です。九州電力は最終的に、青森県・六ヶ所村に計画する再処理工場に搬出する考えですが、懸念も抱いています。

（佐賀・玄海町 脇山伸太郎町長）「これまでも二十数回（完成が）延期、延期になったので少し心配しているが、ある程度、技術的なものは解決していると聞いている」

完成の延期が続く六ヶ所村の工場。反原発を訴える佐賀の市民団体は、国の原発政策を疑問視しています。

（反原発団体の代表 石丸初美さん）「原発政策がうまくいっているどころか破綻している。玄海町に工場があるから玄海の人だけの話じゃない」

（キャスター）

この乾式貯蔵施設はあくまで、使用済み核燃料の「一時的な保管場所」という位置付けなんですよね。

（記者）

九州電力は川内原発と玄海原発の乾式貯蔵施設で一時保管し、最終的には、青森・六ヶ所村の工場で新たな燃料として再処理する考えです。

しかし、脇山町長が言っていたように、六ヶ所村の工場は当初、1997年の完成予定でしたが、技術的な問題で27回も延期され2026年度にずれ込みました。

（キャスター）

当初の計画から30年近く経っているんですね。

（記者）

六ヶ所村の再処理工場の完成がさらに遅れた場合、仮に川内原発に乾式貯蔵施設ができたとしても、2038年には満杯になる可能性があります。

「最終処分場になりかねない」懸念の声も

このため、使用済み核燃料の行先がなくなり、「川内原発が最終処分場になりかねない」と懸念の声も出ています。

（高校3年生 電気関連事業者に内定）「40年を過ぎていて不安なところもある。けれど川内が盛んになるには欠かせないと思うので必要」

（50代 タクシー運転手）「詳しいことは知りたい。内容が分からないと賛成も反対もできない」

一方、九州電力は貯蔵施設の建設に向け、地元の了承を得る手続きに入っています。

（九州電力 林田道生常務）「ここ（川内原発）を最終処分地にすることはないと皆さんに説明していく必要がある。了承をもらえるよう説明を尽くす」

川内原発は、九州の1年間の電力需要の2割近くをまかなっています。それだけに、電気を使う私たち一人一人が、原発とどう向き合っていくかも問われていると思います。

・