県警では不祥事が相次ぐ中、再発防止策を見直し、今月、公表しました。

当時、公表した際に、報道機関のカメラを入れなかった理由について県警の警務部長は「改善策は重要だが、県民の関心の高さは比例しない」と説明しました。

県警では去年、盗撮や捜査情報の漏えいなどで現職の警察官ら4人が逮捕・起訴されるなど不祥事が相次ぎ、県警は去年8月、職員の研修などを柱とした再発防止策を策定しました。

ところが、その後も4人の警察官が情報漏えいなど不祥事を起こしたことなどから、県警は、再発防止策に外部講師の講話などを盛り込み、今月14日に公表しました。

しかし、その公表の際、報道機関がカメラを入れた記者会見を求めましたが、県警は記者への説明だけにとどめました。

28日の定例会見で記者会見を開かなかった理由について、安達警務部長は…

（県警 安達裕也警務部長）「見直し改善策の内容が重要だと思っているが、そのことと県民に対する関心の高さは、必ずしも比例するものでない」

Q.県警と県民の間で温度差を感じない？

（県警安達警務部長）「現時点においても申し上げた内容に考えは変わらない」

改善策は重要としながらも、「県民の関心の高さとは必ずしも比例しない」との認識を示しました。その上で、「刷新や新たな柱を打ち立てたわけではないため、説明責任を果たせると判断した」と説明しました。

