世界的人気韓国俳優パク・ソジュンお台場に！『明日はきっと』でウォン・ジアンと“元恋人の再会ロマンス”語る
世界的人気俳優 パク・ソジュンとウォン・ジアンが共演する韓国ドラマ『明日はきっと』（原題：キョンドを待ちながら）が、2025年12月7日よりPrime Videoで独占配信されます。
韓国ドラマ『明日はきっと』は、『キム秘書はいったい、なぜ？』以来、約7年ぶりとなるパク・ソジュン主演のロマンス作品、そして『北極星』でライジングスターとなったウォン・ジアン共演の大注目作。240以上の国や地域で同時独占配信されるという超話題作をひっさげ、パク・ソジュンとウォン・ジアンが11月27日（木）緊急来日！ お台場で開催されたイベントの模様をお届けします。
イベントは冒頭から驚きのサプライズで開幕。
MCの呼び込みと共に、ステージ袖ではなく、なんと客席後方の扉からパク・ソジュンとウォン・ジアンが登場！ 予期せぬ演出に、会場からは割れんばかりの拍手と悲鳴のような歓声が巻き起こりました。 ふたりはファンのすぐそばを通り、笑顔でステージへと登壇。冒頭から会場のボルテージは最高潮に！
■出演の決め手は？パク・ソジュン「物語そのものが面白かった」
最初の質問は「出演を決めた理由」について。
パク・ソジュンが落ち着いた声で語り始めます。
「まず、この物語そのものがとても面白いと感じました。
20歳、28歳、現在と三つの年代が描かれるのですが、自分の人生とも重なる部分があり、演じることが魅力的でした。また、これまでに演じたことのないキャラクターだったことも出演を決めた理由です」
俳優としての挑戦心が、言葉の端々から伝わってきました。
続いてウォン・ジアンは、
「俳優として成長できる作品だと感じました。
長い時間をかけて、ふたりの関係性が変化していく様子を丁寧に演じられるところも魅力的でした。素敵な監督さん、素敵な先輩パク・ソジュンさんとご一緒できるという期待も大きかったです」
と作品への愛を語りました。
■パク・ソジュン「20歳を演じるのが一番のチャレンジ」
パク・ソジュンが演じる主人公キョンドは記者。
「繊細な感情を表現しないといけない作品なので、そういった部分が自分にとってチャレンジになったと思います。3回の異なる時期を演じるわけなのですが、年を重ねるうちに変わってくる自分の感情を繊細に表現する必要がありました。難しいけれども、楽しく挑むことができて、撮影が終わってすごく満足しました」
チャレンジといえば…と思い出したように
「今の顔で20歳を演じる部分は僕にとってかなりの挑戦でした（笑）」
ユーモアあふれる回答に、客席からも和やかな笑いが起こりました。
ウォン・ジアンが演じるソ・ジウは、有名アパレルの次女で、恵まれた環境で育ちながらも心に傷を抱える繊細な女性。
「ソ・ジウは裕福な家庭に育ちましたが、自分ではどうにもできない傷を抱えています。でも、突拍子もない魅力を発散する自由奔放さもあります。ギョンドと出会い、少しずつ成長していくところが魅力です」
さらに、役作りの難しさについても言及。
「ルックスの変化はもちろん、キョンドとの呼吸、どういう風に変わっていくのか、時期ごとにどんな心情で演じ分けるのか、という部分も意識しました」
と、コメント。ソ・ジウという役への深い理解と愛情を感じさせます。
■台本リーディングでの“ケミストリー”
ウォン・ジアンが「リーディングの段階から胸が高鳴りました。監督や先輩方の演技を聞きながら、撮影への期待がどんどん膨らんでいきました」と、台本を読んだ時の感想について話すとパク・ソジュンは、普段は読み合わせが得意ではないと明かしながら…
「今回は、最初から呼吸がよく合いました。
キャスティングが決まったあと、監督や俳優仲間とお酒を飲む機会があり、そこでウォン・ジアンさんの“自由さ”を感じました。その印象のまま現場に入ったので、とてもスムーズに進みました」
ふたりの相性の良さが、そのまま作品にも活かされていることが伝わります。
■印象的だったのは桜のシーン。セリフも聞こえないほど強風の中での撮影
互いに学んだことについて聞かれると、
パク・ソジュンは「僕は学んだというよりは、お互いに頼り合いながら作っていったなという気持ちです。こういったジャンルはやっぱり男女の主人公がずっとそのストーリーを導いていかないといけないわけなんですけれども、一人ですとやっぱり寂しい部分があるんですが、ジアンさんに頼りながら、ワンシーンワンシーンを作り上げていったという感じです」と尊敬の念を伝えます。
ウォン・ジアンは「学んだ部分がものすごく多くて、どこからお話しすればいいかわからないぐらいです。私はどんな作品においても、こういった行事に参加する時も、すごく緊張するタイプなんですけれども、スタッフの皆様や監督、そして先輩（パク・ソジュン）といった皆さんに頼る、そういった方法を学んだような気がします」と回答。
パク・ソジュンがそのウォン・ジアンとの共演シーンで印象的だったと挙げたのは、第1話の桜のシーン。
「監督がとても欲張りで（笑）。桜を美しく見せるために強力な扇風機を使ったのですが、音が大きすぎてセリフが聞こえないくらいでした。でも完成した映像は本当に美しくて、苦労が報われました」
ウォン・ジアンは、
「小道具で紙のバラがたくさん必要だったんです。雨で撮影が遅れた日に、その小道具の紙バラをずっと作っていました。もう“紙バラ職人”のようになっていました（笑）」と、微笑みながらコメント。
■海辺のシーンは痛いけれど幸せだった時間
本作品で学生時代のキョンド（パク・ソジュン）は劇団サークル「支離滅裂」に所属しています。
楽しい先輩方に囲まれて和気あいあいと青春時代を過ごすキョンドとジウのシーンが登場するのですが…その支離滅裂のメンバーとの印象的だったシーンについて聞かれると、
ウォン・ジアンは、「みんなで集まるととても楽しかったんです。2人で大変な感情シーンを撮影した後も、みんなで集まるとものすごく楽しくなりました。実際にも先輩方はすごく面白い方々でした。
その中で1番記憶に残っているのは、海岸沿いを裸足で歩いていくシーンです。このシーンがすごく素敵だったので、皆さん期待してください」
パク・ソジュンは
「僕も今色々思い浮かべていたんですけど、同じくそのシーンが記憶に残っています。ドラマでご覧いただくとお分かりいただけると思いますが、すごく素敵なシーンなんです。
車に乗って海岸沿いを走ったり、海の中に入ったり、道を歩いたりするのですが、その道にすごく痛い石が転がっていて。笑いながら歩かないといけないけれど、ものすごく痛くて、『いつ終わるんだ…？』と思っていました。ただ、画面にはとても幸せそうに映っています。すごく面白かったので、こちらも期待してください」
そのシーンを見るのが楽しみですね！
■「ファンに会えることが一番嬉しい」
パク・ソジュンは、日本の劇場に来るのは初めて、と明かしながら、
「訪れる目的によって楽しみは違いますが、今日はたくさんのファンの皆様にお会いすることに期待していました。今日、関係者以外の方では初めてこの作品をご覧いただくことになると思いますので、緊張もしますが、すごく楽しみでもあり、皆さんに喜んでいただけると嬉しいなと思っています」とコメント。
ウォン・ジアンは、
「いつか大阪にも行ってみたいです」と日本愛を語ってくれました。
■サプライズ映像！ソン・シギョン＆幾田りらからのメッセージ
会場が暗転し、挿入歌を手がけたソン・シギョンからの映像メッセージが。続いて、今回OSTに参加することになった幾田りらのメッセージも上映され、ふたりは深い感謝を述べました。
パク・ソジュン
「曲がどんな風に仕上がるのかはすごく気になっていました。普段から好きなアーティストと一緒に作品を作れるのは、とても不思議で嬉しい経験です。ドラマの中にいろんな感情が盛り込まれているんですけども、その感情を生かしてくれているという印象を受けました」
ウォン・ジアン
「曲が劇中でどう流れるのかとても楽しみです」
■日本のファンへメッセージ
ウォン・ジアンは
「寒い季節ですが、健康で、リラックスしてドラマを観ていただけたら嬉しいです」
と美しい笑顔で回答。
パク・ソジュンは
「今日は関係者以外の方で初めてこの作品をご覧いただくことになります。制作陣も俳優も深い愛情を込めて作った作品ですので、素敵な時間になるとうれしいです。今日は本当にお越しいただいてありがとうございました」
と感謝を述べました。
会場は大きな拍手に包まれ、イベントは温かい余韻を残しました。
ドラマ『明日はきっと』は、2025年12月7日よりPrime Videoにて独占配信スタートです！
韓国ドラマ『明日はきっと』STORY
20歳、学生時代に出会ったイ・キョンドとソ・ジウ。
普通の家庭に育ち、心優しく朴訥とした青年キョンド。
一方、アパレル会社を経営する裕福な家庭の娘で、大胆で自由奔放、スタイリッシュな雰囲気をまとったジウ。
正反対のように見えたふたりは、とあるきっかけから恋人同士に。
劇団「支離滅裂」でよき先輩たちに囲まれ、温かく、にぎやかな時間を共有しながら青春を謳歌する中、いつしかふたりの“歩幅”は少しずつずれていき、やがて――1回目の別れを迎えてしまう。
それでも心の奥に残った想いがふたりを引き寄せ、一度目の別れから時間を経て再び恋人同士に戻るキョンドとジウ。しかし、現実は残酷。将来や人生観の違いがふたりを再び追い詰める。
結果として、彼らは2回目の別れを選ぶことになる。
それからしばらく、連絡が途絶えたまま時は流れた――。
そんな中、運命を大きく揺るがす出来事が起こる。
ジウの夫が不倫スキャンダルを起こし、そのスクープを報じた“記者”こそが、他ならぬキョンドだったのだ。
“加害者の妻”として傷ついたジウ。
“不倫スキャンダルを追う記者”として、事実を追いかけるキョンド。
立場も状況も変わってしまったふたりは、思いがけず三度目の再会を果たす。
かつてのように素直に戻れない。でも、完全に消えたわけではない――
まだ心の奥にくすぶる愛情を抱えたまま、ふたりの人生は再び交差していく。
果たして、三度目の出会いの先に待つものとは？
すれ違い、別れ、再会を繰り返してきたキョンドとジウの恋が、ようやくたどり着く“答え”とは――。
●タイトル：『明日はきっと』（原題：キョンドを待ちながら／英題：Surely Tomorrow）
●視聴方法： Prime Videoにて世界同時独占配信
●配信開始日：2025年12月7日（日）
●配信時間・間隔： 配信開始日以降、毎週土曜日と日曜日に1話ずつ配信
●総話数： 全12話
『明日はきっと』を視聴できるのはPrime Videoのみです。他のサブスクでは見ることはできません。Amazonプライム会員の方は追加料金なしで見放題。配信開始日からすぐに視聴できます！
Amazonプライム会員ではない方も、初回は30日間無料体験が可能です。無料期間中に作品を視聴することもできます！期間内に解約すればもちろん費用はかかりません！
パク・ソジュンの約7年ぶりとなるロマンスドラマ帰還作！
「ラブコメの神」と呼ばれる彼の、久しぶりの甘く切ない演技、お見逃しなく…！
