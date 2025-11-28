櫻坂46三期生総出演ドラマ配信延期発表「昨今のクマ被害を想起させるシーンがあることから」【路地裏ホテル】
【モデルプレス＝2025/11/28】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（R）」にて12月5日正午より配信予定だった櫻坂46三期生総出演ドラマ「路地裏ホテル」の配信が延期されることがわかった。
【写真】櫻坂46三期生総出演ドラマで新たな表情披露
ドコモは、「路地裏ホテル」について「昨今のクマ被害を想起させるシーンがあることから、関係者と協議し、配信時期の延期を決定しました」と発表。「延期後の配信日時など詳細については『Lemino』サービスサイトにて別途お知らせします」と伝えた。
また、「12月1日（月）に予定しておりました『路地裏ホテル』完成披露試写会につきましても、併せて延期とさせていただきます。今後の実施については、櫻坂46の所属事務所と検討の上、新しい日程が決まり次第改めて『Lemino』サービスサイトにて別途お知らせします」と報告し、「またイベントの実施が決まった際は、現時点で応募いただいた方から抽選し当選を発表させていただきます」としている。
続けて「本作品の配信を楽しみにされていた方には、直前での配信延期となり、心よりお詫び申し上げます。ご理解の上、引き続き、ドラマ『路地裏ホテル』を応援くださいますようお願い申し上げます」と結んだ。（modelpress編集部）
・タイトル： 路地裏ホテル
・出演： 櫻坂46 三期生、仲村トオル 他
・話数： 全10話
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻坂46三期生総出演ドラマで新たな表情披露
◆櫻坂46三期生総出演ドラマ「路地裏ホテル」配信延期
ドコモは、「路地裏ホテル」について「昨今のクマ被害を想起させるシーンがあることから、関係者と協議し、配信時期の延期を決定しました」と発表。「延期後の配信日時など詳細については『Lemino』サービスサイトにて別途お知らせします」と伝えた。
◆「路地裏ホテル」イベントも延期
また、「12月1日（月）に予定しておりました『路地裏ホテル』完成披露試写会につきましても、併せて延期とさせていただきます。今後の実施については、櫻坂46の所属事務所と検討の上、新しい日程が決まり次第改めて『Lemino』サービスサイトにて別途お知らせします」と報告し、「またイベントの実施が決まった際は、現時点で応募いただいた方から抽選し当選を発表させていただきます」としている。
続けて「本作品の配信を楽しみにされていた方には、直前での配信延期となり、心よりお詫び申し上げます。ご理解の上、引き続き、ドラマ『路地裏ホテル』を応援くださいますようお願い申し上げます」と結んだ。（modelpress編集部）
◆「 路地裏ホテル」配信概要
・タイトル： 路地裏ホテル
・出演： 櫻坂46 三期生、仲村トオル 他
・話数： 全10話
【Not Sponsored 記事】