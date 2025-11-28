36歳・佐藤かよ、美スタイル際立つ冬物ジャケット×スポーツウェア姿に「マジ綺麗だなぁ」「着こなしがカッコイイ」
モデルでタレントの佐藤かよ（36）が27日、自身のインスタグラムを更新。トレーニングジムでの近影を披露した。
【写真】「マジ綺麗だなぁ」美スタイル際立つトレーニングウェア姿を披露した佐藤かよ
佐藤は「最近寒くなって食欲が、、、また運動頑張らないと」とのコメントとともに、美スタイルの際立つピンクのタンクトップに冬物のジャケットを羽織った姿でジム内で自撮りをするショットをアップした。
この投稿にファンからは「マジ綺麗だなぁ」「着こなしがカッコイイ 美味しいの食べる姿も頑張る姿も素敵過ぎるのです」「かよちゃんマジで可愛いんですけど」などのコメントが寄せられている。
