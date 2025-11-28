新潟駅の周辺で自転車の盗難被害が相次いでいます。



警察は自転車から離れる際は鍵をかけるよう呼びかけています。



＜警察官＞

「鍵かけよろしくお願いしますね、ここ一番盗まれるので危ないので鍵かけお願いします」



この日はJR新潟駅の南口にある駐輪場4か所で警察官がチラシを配りながら自転車の鍵かけを呼びかけました。





新潟署によると、ことしは自転車を盗まれる被害が相次いでいて、管内の認知件数は10月までで322件。去年に比べ35件増加しています。





そのうち、210件、全体の65パーセントは自転車にカギをかけていなかったということです。新潟駅南口をめぐっては、ことし4月から少年による犯罪が相次ぎ、警察が警戒活動を続けてきました。警戒は11月も……＜記者リポート＞「午後11時過ぎの新潟駅南口です。現在も警察が警戒を続けていますがたむろする少年たちの姿はありません」

警戒活動が少年の非行に一定の効果を見せる一方で自転車の盗難被害は増加。



これまで駅正面の駐輪場で被害が多発していましたが、警戒活動が始まった夏ごろからは警戒中のパトカーから離れた駅の東側の駐輪場で被害が増えたということです。



＜新潟警察署 朝妻 拓郎 生活安全課長＞

「自転車の盗難被害がことし多発しています。盗難被害にあわないために自転車の鍵かけを確実に行っていただきたい」



警察は2本の異なる種類の鍵をかける「ツーロック」の活用などを呼びかけています。