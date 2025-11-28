ユーロドル 一時１．１５５６レベル、じり安の動き＝ロンドン為替 ユーロドル 一時１．１５５６レベル、じり安の動き＝ロンドン為替

リンクをコピーする みんなの感想は？

ユーロドル 一時１．１５５６レベル、じり安の動き＝ロンドン為替



ロンドン午前は、引き続きドル買い傾向。ユーロドルは1.1556レベルに本日の安値を広げている。東京午前の1.1602レベルを高値に、じり安の値動きとなっている。ポンドドルも上値重く推移。ロンドン序盤に1.3202レベルまで下押しされたあとは、下げ一服。その後の反発は1.3230レベルには届かず、再び1.3210割れへと軟化している。調整含みのドル買いのようだ。ドル円は相変わらず156.31レベルの前日終値付近で揉み合っている。



USD/JPY 156.29 EUR/USD 1.1559 GBP/USD 1.3207

外部サイト