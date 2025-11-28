¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡ÛÀ¾»³µ®¹À¡õ¼Äºê¸µ»Ö¡¡ÃÏ¸µÀª¤Ï2¿Í¤¬Âè°ì´ØÌçÆÍÇË
¡¡G2¡ÖÂè12²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬SG¡ÖÂè28²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤Ï28Æü¡¢4Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£29Æü¤Î5ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½àÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡3·î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢8·î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¼ã¾¾¡Ë¤ËÂ³¤¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ïº£Ç¯3²óÌÜ¤ÎSG³«ºÅ¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï±öÅÄËÌÅÍ¤ÈÀ¾»³µ®¹À¡Ê38¡áÊ¡²¬¡Ë¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ï±»À¸ÀµµÁ¤ÈÃçÃ«ñ¥¿Î¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆþ¤ê¤·¤ÆÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÀ¾»³µ®¹À¤¬ÆÀÅÀÎ¨5°Ì¡¢¼Äºê¸µ»Ö¡Ê39¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï18°Ì¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¡£¡ÊÍ¥¾¡Àï¤Ë¡Ë¾è¤Ã¤Æ¤«¤é¡×
¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê12·î16¡Á21Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd»²Àï¤òÁÀ¤¦À¾»³¤ËËý¿´¤Ï°ìÀÚ¡¢¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£1ÁöÌÜ¤«¤é5ÁöÏ¢Â³¤Ç¥¼¥íÂæ¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢º£Àá¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥¿¡¼¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¥³¥ó¥Þ09¡£¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¥¹¥ê¥Ã¥È¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Äºê¤Ï18ÈÖÌÜ¤ÎÃË¤È¤·¤Æ³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¡Ê18°Ì¡Ë¤Ã¤¹¤«¡©ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¤Ï½ÐÂ¤â¿¤Ó¤â¿å½à°Ê¾å¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¡Ê5ÆüÌÜ¡Ë¤Î»ö¤Ï¡¢ÌÀÆü¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡4ÆüÌÜ7R¤ÇÆ¨¤²¤ò·è¤á¤Æº£Àá½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤È¡¢12R¤ò4Ãå¤ËÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ËÂ³¤¯Í½ÁªÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤Ï½àÍ¥¾¡Àï12R¤ËÅÐ¾ì¡£À¾»³¤ÏÇ³¤¨¤ëÀÖ¥«¥Ý¥Ã¥¯¡¢¼Äºê¤Ï6¹æÄú¤Ç18ÈÖÌÜ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£