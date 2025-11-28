パリ五輪カナダ代表のプロスケートボーダー、ライアン・デセンゾ選手が27日、出場予定だった「ワールドスケートボードストリート2025北九州」を欠場することを発表しました。

この大会は男子では堀米雄斗選手やナイジャ・ヒューストン選手、白井空良選手、女子では吉沢恋選手や西矢椛選手、中山楓奈選手などトップ選手が参加する大会で、26日から予選が始まり、28日には準々決勝、29日には準決勝、30日には決勝が行われます。

そんな中、デセンゾ選手は練習日である23日に、他の選手と激しく衝突。デセンゾ選手は衝突の勢いで回転し頭部を地面に打ち付けてしまいました。

その後、治療を行い、27日に自身のインスタグラムで無事を報告。「みんな、私を心配してくれて、とてもポジティブな癒やしのエネルギーを送ってくれてありがとう。日曜日に不運なスラムで頭を強打して数針縫いました。数日療養しようやく気分がよくなってきました…でも、まだ回復には少し時間がかかる。残念ながら今大会には欠場します」とつづり、実際に衝突した際の映像をアップしました。

またデセンゾ選手は「こういうことは時々起こるけど、誰のせいでもない。状況が悪化しなかったことがとてもうれしい。今までの人生で最悪のスラムかも。私たちはまたスケートを滑るために頑張ります」と心境を明かしました。