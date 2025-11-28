ライブタイトルに含まれる“69”は、6月9日に森が誕生日を迎えることを指している。この時期のワンマンライブ開催は2023年から始まって4度目となる。

森 大翔は本日11月28日（金）にワンマンツアー＜REBORN＞の東京公演を渋谷CLUB QUATTROで開催。今年8月に開催した弾き語りツアーを経ての更なる成長と進化を見せたライブで、アンコールを含む全15曲を披露した。

今回のツアー＜REBORN＞は、アコースティックギターを中心とした原曲とは違ったライブアレンジで楽曲を披露。今回初めてピアノとアコギのアコースティック編成や、終盤にはデビュー曲「日日」も弾き語りで演奏し、森 大翔の原点回帰をしつつステップアップをしたワンマンライブとなった。

アンコールを求める拍手に応えて再びステージに登場した森 大翔はMCで、今年の6月9日（火）に新たなワンマンライブの開催を発表した。オフィシャル先行受付は本日よりスタート。前回同様チケットに学割も導入されており、森 大翔と同世代のお客さんも参加しやすくなっている。

■＜森 大翔LIVE「A day of YAMATO 69/26」＞

2026年6月9日（火）SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

開場18:15 / 開演19:00 一般指定席：\4,500（税込）D代別

U-23指定席：\3,500（税込）D代別

＊公演当日に23歳以下のお客様用のチケットになります。

＊ご入場時、身分証の確認を行います。身分証の確認が取れない場合、一般スタンディングとの差額￥1,000をお支払いいただきます。 オフィシャル先行受付中

URL： https://w.pia.jp/t/moriyamato-t/

受付期間：2025年11月28日（金）20:30 〜 12月10日（水）23:59

◆森 大翔オフィシャルサイト