ゆうちゃみ、浴衣でMC 盆踊り楽しみギャルピース 「大阪は人情の街」地元PR
モデルでタレントのゆうちゃみ（24）が28日、都内で行われた『ケンミンショー旅アワード2025』受賞式に登場。浴衣姿で盆踊りを楽しんだ。
【集合ショット】華やか…！浴衣＆はっぴ姿で登場したゆうちゃみ＆ウエンツ瑛士ら
ゆうちゃみは花柄の浴衣を着て、ウエンツ瑛士とともにMCをこなした。来場者から「ゆうちゃみ〜」と声が掛かると、笑顔で手を振る場面もあった。
小林幸子、羽田美智子らがゲストとして登場し、小林は「千本桜」を熱唱し、ゆうちゃみも歌に合わせて盆踊りを楽しんだ。撮影では、ギャルピースも見せ、登壇者と和気あいあいとした様子を見せていた。
イベント名にちなみ、地元・大阪の良さを聞かれたゆうちゃみは「大阪は人情の街。みんな優しくてフレンドリー」と話した。
『ケンミンショー旅アワード2025』は、全国47都道府県のすべての県民を対象に、幅広い層からショート動画を募集し、グランプリを決定する参加型の動画コンテスト。会場は多くの来場者でにぎわった。
