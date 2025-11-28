小林幸子、リビングを改装中 現在は地べたに座って食事「お店みたいな家に」
歌手の小林幸子（71）が28日、都内で行われた『ケンミンショー旅アワード2025』受賞式に登場。自宅のリビングを改装中であることを明かした。
【集合ショット】華やか…！浴衣＆はっぴ姿で登場したゆうちゃみ＆ウエンツ瑛士ら
小林は今年中にやりたいことを記者から問われた際、「リビングを改装中です。業者も入ってもらってと明かした。
現在は「テーブルが来るのを待っている」といい、食事は地べたで座ってとっていると明かした。改装後は「お店みたいな家にする」そうで、「バーのカウンターぽいのを目指している」と笑顔を見せていた。
『ケンミンショー旅アワード2025』は、全国47都道府県のすべての県民を対象に、幅広い層からショート動画を募集し、グランプリを決定する参加型の動画コンテスト。ウエンツ瑛士とゆうちゃみがMCを務め、小林、羽田美智子らがゲストとして登場し、小林は「千本桜」を熱唱し、登壇者が盆踊りを楽しんだ。
