SUPER BEAVER、自身初のアコースティックアルバム『Acoustic Album 1』トレーラー映像解禁
SUPER BEAVERが、12月3日に発売するアコースティックアルバム『Acoustic Album 1』の全曲トレーラー映像をYouTubeにて公開した。
本作は、過去にリリースした楽曲をアコースティック編成にリアレンジしたアルバム。公開された映像では、アコースティックアルバムならではの世界観が表現された映像に仕上がっているという。SUPER BEAVER初のアコースティックアルバムをぜひ感じてほしい。
https://youtu.be/F5zrIRThFS8
◾️『Acoustic Album 1』
2025年12月3日（水）リリース
予約：https://SUPERBEAVER.lnk.to/AcousticAlbum1
◆「人として (AA1)」先行配信中
配信：https://superbeaver.lnk.to/Hitotoshite_AA1
◆初回生産限定盤A (CD+BD)】SRCL-13453〜13454 \8,800（税込）
・紙ジャケット仕様
▼収録内容
[ CD ] ※全形態共通
1.人として
2.ひたむき
3.正攻法
4.秘密
5.グラデーション
6.mob
7.美しい日
8.値千金
9.名前を呼ぶよ
10.予感
11.Q&A
12.切望
13.それでも世界が目を覚ますのなら
14.アイラヴユー
[Blu-ray]
2025.1.28 愛知県芸術劇場 大ホール
SUPER BEAVER 「アコースティックのラクダ2025 〜突然トッツゼン〜」
01.ひたむき
02.グラデーション
03.秘密
04.正攻法
05.Q&A
06.切望
07.値千金
08.予感
09.美しい日
10.アイラヴユー
11.涙の正体
12.それでも世界が目を覚ますのなら
13.名前を呼ぶよ
◆初回生産限定盤B (CD+DVD) SRCL-13455〜13456 \8,250（税込）
・紙ジャケット仕様
▼収録内容
[CD] ※全形態共通
（初回生産限定盤A、通常盤と同内容）
[DVD]
2025.1.28 愛知県芸術劇場 大ホール
SUPER BEAVER 「アコースティックのラクダ2025 〜突然トッツゼン〜」
（初回生産限定盤Aと同内容）
◆通常盤(初回仕様)（CD）SRCL-13457 \3,630（税込）
・初回仕様：内容未定
▼収録内容
[ CD ] ※全形態共通
（初回生産限定盤A、Bと同内容）
◆対象店舗／特典内容
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く） … オリジナルスマホサイズステッカー
・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） … オリジナルスクエア缶バッジ
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く） … オリジナルA3クリアカレンダーポスター ※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外です。
・Amazon.co.jp … メガジャケ
・楽天ブックス … オリジナルアクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング … オリジナルマルチショルダーバッグ
・official fanclub「SUPER BEAVER 友の会」会員限定特典 … オリジナル布ポスター
・Sony Music Shop … オリジナルマグネット
・SUPER BEAVER応援店特典 … オリジナルポストカード
◆「SUPER BEAVER 友の会」会員限定特典
official fanclub「SUPER BEAVER 友の会」会員様がSony Music Shopの対象カートにて、『Acoustic Album 1』のいずれかの形態をご購入いただいた方へ、先着で「オリジナル布ポスター」を差し上げます！
※本特典付き商品は「SUPER BEAVER 友の会」会員の方だけがご注文いただけます。
※「SUPER BEAVER 友の会」会員の方は下記サイトからログインの上、本商品をご注文ください。
※本商品には「オリジナル布ポスター」以外の特典は付きませんので、ご注意ください。
※Sony Music Shop内の「オリジナル布ポスター」付きカート以外で『Acoustic Album 1』のいずれかの形態をご購入いただいても、「オリジナル布ポスター」は付与されませんので、必ず専用カートにてご購入ください。
※「オリジナル布ポスター」は数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
▼「SUPER BEAVER 友の会」会員限定特典「オリジナル布ポスター」付きCDの予約
https://sp.super-beaver.com/news/detail/100524
◆注意事項
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◾️SUPER BEAVER 20th Anniversary SUPER BEAVER × OIOI POP UP STORE TOUR
【東京】渋谷モディ 1F 2025年11月21日（金）〜11月30日（日）
【愛知】セントラルパーク地下街(名古屋) 2025年12月20日（土）〜12月28日（日）
【大阪】なんばマルイ5F 2026年1月16日（金）〜1月25日（日）
【福岡】博多マルイ 7F 2026年2月6日（金）〜2月15日（日）
【宮城】仙台駅前イービーンズ 3F 2026年3月7日（土）〜3月15日（日）
▼詳細
https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1013
▼マルイウェブチャネル
https://voi.0101.co.jp/voi/
▼丸井
https://www.0101.co.jp
◾️＜都会のラクダ TOUR 2025 〜 ラクダトゥギャザー 〜＞
2025年 ※終了公演は省略
12月1日（月）【東京】東京国際フォーラム ホールA
12月2日（火）【東京】東京国際フォーラム ホールA
◾️＜都会のラクダ TOUR 2026 〜 ラクダトゥインクルー 〜＞
2026年
1月17日（土）・18日（日）【愛知】ポートメッセなごや 第1展示館
1月31日（金）・2月1日（土）【神奈川】Kアリーナ横浜
2月7日（土）・8日（日）【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ
2月21日（土）・22日（日）【広島】広島グリーンアリーナ
2月28日（土）・3月1日（日）【福岡】マリンメッセ福岡A館
3月7日（土）・8日（日）【北海道】北海きたえーる
3月20日（金・祝）・21日（土）【大阪】大阪城ホール
関連リンク
◆SUPER BEAVER オフィシャルサイト
◆SUPER BEAVER 20周年特設サイト
◆SUPER BEAVER オフィシャルX
◆SUPER BEAVER オフィシャルInstagram
◆SUPER BEAVER オフィシャルTikTok
https://youtu.be/F5zrIRThFS8