福山雅治、映画『新解釈・幕末伝』主題歌「龍」のインスパイアムービー＆イメージビジュアル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

福山雅治が、11月29日に映画『新解釈・幕末伝』の主題歌「龍」をデジタルリリース。

リリースに先駆けて、11月27日に開催された映画『新解釈・幕末伝』完成披露試写会の会場で先行上映された、主題歌「龍」と映画本編映像がコラボレーションしたインスパイアムービー（Short ver.）が公開された。

■イメージビジュアルのテーマは、70～80年代に登場したパンクやニューウェーブ

さらに、インスパイアムービー（Short ver.）と連動した「龍」のイメージビジュアルも同時解禁。公開されたイメージビジュアルのテーマは、70～80年代に登場したパンクやニューウェーブ。前衛的かつ中性的なメイクとファッション、そして “袴にブーツ” という坂本龍馬の象徴的なスタイルを取り入れている。

幕末という時代にいち早く西洋文化を取り入れ、独自のファッションを打ち出した龍馬の精神へのオマージュとなっており、2025年版の新しい“龍馬スタイル”を感じることができる。

アートワークは、ディレクションを福山雅治、スタイリングを二村毅、ヘアメイクを新宮利彦が担当。音楽と俳優としてのキャリアで培われた表現が「龍」という楽曲に集約され、各国の時代背景と音楽文化が交差した、まさに2025年的なアートワークとなっている。

福山雅治は、11月29日に日本テレビ『ベストアーティスト2025』に出演し、「龍」を地上波初披露。2025年9月にデジタルリリースされた、日本テレビ系情報番組『DayDay.』テーマソングの「万有引力」の地上波初パフォーマンスも決定している。

■リリース情報

2025.11.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「龍」

■関連リンク

映画『新解釈・幕末伝』作品サイト

https://new-bakumatsu.jp/

福山雅治「龍」特設サイト

https://fukuyamamasaharu.com/ryu/

福山雅治 OFFICIAL SITE

https://fmsp.amob.jp/