¡¡12·î31Æü17»þ¤«¤é¤Î¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡¡¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬»²Àï¡ª¥É¥é¥Þ¤â¤ä¤Ã¤ÆÂçÁû¤®SP¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¹âÅè¤Á¤µ»Ò»¦¿Í»ö·ï¡Á¥«¥é¥¹Å·¶é¤¬Éñ¤¦Ìë¤Ï¡Á¡Ù¤Ë¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¤¬Å·ºÍ¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥ÈÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÚ²°ÂÀË±¡¢¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ÖÈþ¤·¤¤¡×
¡¡²ÚÎï¤Ê¤ë²ÈÄí¤Ç°é¤Á¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò±óÎ¸¤Ê¤¯¸ý¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¡Ô¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¡Õ¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë2025Ç¯¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤ë¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¡£º£Ç¯¤Ï¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¤È¡¢¿Íµ¤¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª²»³Ú²ñ¡Ù¤Î¡Ô¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥é¥¤¥Ö¤Ç¡ªÇ¯±Û¤·SP¡Õ¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤Ç¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢17»þ¤«¤éÇ¯±Û¤·¤Þ¤Ç8»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Ë½éÄ©Àï¡£²Æ¥¯¡¼¥ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¤È¤ÎÁ´ÌÌ¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂçÄÉÀ×¡¡¹âÅè¤Á¤µ»Ò»¦¿Í»ö·ï¡Á¥«¥é¥¹Å·¶é¤¬Éñ¤¦Ìë¤Ï¡Á¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÌÐ¡¢ÎÉ½ã¡¢¤Á¤µ»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¹â¶¶ÌÐÍº¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÁêÍÕ²íµª¡¢¾¾²¼Æà½ï¤âÅÐ¾ì¡£¡Ô¸½ÂåÁÜºº¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡Õ¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤ºÇÀèÃ¼¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¡¢¡ÚSSBC¡áÁÜºº»Ù±çÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊSousa Sien Bunseki Center¡Ë¡Û¤Î¡ÈÊÌÈÉ¡É¡ÚSSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Û¤Î°Ë³À½¤Æó¡ÊÂç¿¹¡Ë¡¢Ì¾ÇÈô¥ÂÀÏº¡ÊÁêÍÕ¡Ë¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤ÎÀÄÌøÍÚ¡Ê¾¾²¼¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜÎóÅç¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡Ô¹âÅè¤Á¤µ»Ò»¦¿Í»ö·ï¡Õ¤ò¡ÈÂçÄÉÀ×¡É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤ËÇ¯Ëö¤ÎÆÃÊÌ´¶ËþºÜ¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÚ²°ÂÀË±¤¬º£ºî¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂçÄÉÀ×¡¡¹âÅè¤Á¤µ»Ò»¦¿Í»ö·ï¡Á¥«¥é¥¹Å·¶é¤¬Éñ¤¦Ìë¤Ï¡Á¡Ù¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Å·ºÍ¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ÎÀ±²¬À»»Ò¡£¤Á¤µ»Ò¤¬¼çºË¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¡¢¡È13¿ÍÌÜ¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡É¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢Êª¸ì¤ÎÂç¤¤Ê¸°¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«±éÄ¾¸å¡¢ÉñÂæ¾å¤Î¤Á¤µ»Ò¤¬¾ÈÌÀ¤Î²¼Éß¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤ë¾×·â¤Î¾ìÌÌ¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£¾ÈÌÀ¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼¤òÀÚÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡©¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹´ÑµÒÁ´°÷¡Ý¡£
¡¡¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂçÄÉÀ×¡¡¹âÅè¤Á¤µ»Ò»¦¿Í»ö·ï¡Á¥«¥é¥¹Å·¶é¤¬Éñ¤¦Ìë¤Ï¡Á¡Ù¤Ï¸½ºß»£±ÆÃæ¡£
¡¡¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡¡¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬»²Àï¡ª¥É¥é¥Þ¤â¤ä¤Ã¤ÆÂçÁû¤®SP¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ12·î31Æü17»þÊüÁ÷¡£
