　本日の日経平均株価は、配当再投資が意識されバリュー株を中心に買いが優勢となり、前日比86円高の5万0253円と4日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は74社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、投資有価証券売却益など計上で26年3月期最終利益予想を上方修正した中央発條 <5992> [東証Ｓ]など。そのほか、大林組 <1802> [東証Ｐ]、清水建設 <1803> [東証Ｐ]、中電工 <1941> [東証Ｐ]、ニッコンホールディングス <9072> [東証Ｐ]の4社は6日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1718> 美樹工業　　　東Ｓ　建設業
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1762> 高松グループ　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1803> 清水建　　　　東Ｐ　建設業
<1812> 鹿島　　　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械

<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<1946> トーエネク　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<2768> 双日　　　　　東Ｐ　卸売業
<2914> ＪＴ　　　　　東Ｐ　食料品
<3197> すかいらーく　東Ｐ　小売業
<3288> オープンＨ　　東Ｐ　不動産業

<3593> ホギメデ　　　東Ｐ　繊維製品
<3659> ネクソン　　　東Ｐ　情報・通信業
<3968> セグエＧ　　　東Ｐ　情報・通信業
<4220> リケンテクノ　東Ｐ　化学
<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4403> 日油　　　　　東Ｐ　化学
<4617> 中国塗　　　　東Ｐ　化学
<4828> ビーエンジ　　東Ｐ　情報・通信業
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学

<5108> ブリヂストン　東Ｐ　ゴム製品
<5288> アジアパイル　東Ｐ　ガラス土石製品
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5463> 丸一管　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<5992> 中発条　　　　東Ｓ　金属製品
<6016> ジャパンエン　東Ｓ　輸送用機器

<6226> 守谷輸送機　　東Ｓ　機械
<6432> 竹内製作所　　東Ｐ　機械
<6454> マックス　　　東Ｐ　機械
<6455> モリタＨＤ　　東Ｐ　輸送用機器
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7181> かんぽ生命　　東Ｐ　保険業
<7184> 富山第一銀　　東Ｐ　銀行業
<7235> 東ラヂ　　　　東Ｓ　輸送用機器

<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7595> アルゴグラフ　東Ｐ　情報・通信業
<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器
<7911> ＴＯＰＰＡＮ　東Ｐ　その他製品
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業
<8059> 第一実　　　　東Ｐ　卸売業

<8065> 佐藤商　　　　東Ｐ　卸売業
<8137> サンワテク　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8334> 群馬銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8359> 八十二　　　　東Ｐ　銀行業
<8418> 山口ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業

<9845> パーカー　　　東Ｓ　化学
<9869> 加藤産　　　　東Ｐ　卸売業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業
<9960> 東テク　　　　東Ｐ　卸売業

