本日の【上場来高値更新】 大林組、清水建など74銘柄
本日の日経平均株価は、配当再投資が意識されバリュー株を中心に買いが優勢となり、前日比86円高の5万0253円と4日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は74社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、投資有価証券売却益など計上で26年3月期最終利益予想を上方修正した中央発條 <5992> [東証Ｓ]など。そのほか、大林組 <1802> [東証Ｐ]、清水建設 <1803> [東証Ｐ]、中電工 <1941> [東証Ｐ]、ニッコンホールディングス <9072> [東証Ｐ]の4社は6日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業
<1718> 美樹工業 東Ｓ 建設業
<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業
<1762> 高松グループ 東Ｐ 建設業
<1802> 大林組 東Ｐ 建設業
<1803> 清水建 東Ｐ 建設業
<1812> 鹿島 東Ｐ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1946> トーエネク 東Ｐ 建設業
<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1965> テクノ菱和 東Ｓ 建設業
<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業
<2768> 双日 東Ｐ 卸売業
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<3197> すかいらーく 東Ｐ 小売業
<3288> オープンＨ 東Ｐ 不動産業
<3593> ホギメデ 東Ｐ 繊維製品
<3659> ネクソン 東Ｐ 情報・通信業
<3968> セグエＧ 東Ｐ 情報・通信業
<4220> リケンテクノ 東Ｐ 化学
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学
<4403> 日油 東Ｐ 化学
<4617> 中国塗 東Ｐ 化学
<4828> ビーエンジ 東Ｐ 情報・通信業
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<5108> ブリヂストン 東Ｐ ゴム製品
<5288> アジアパイル 東Ｐ ガラス土石製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼
<5463> 丸一管 東Ｐ 鉄鋼
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<5992> 中発条 東Ｓ 金属製品
<6016> ジャパンエン 東Ｓ 輸送用機器
<6226> 守谷輸送機 東Ｓ 機械
<6432> 竹内製作所 東Ｐ 機械
<6454> マックス 東Ｐ 機械
<6455> モリタＨＤ 東Ｐ 輸送用機器
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7181> かんぽ生命 東Ｐ 保険業
<7184> 富山第一銀 東Ｐ 銀行業
<7235> 東ラヂ 東Ｓ 輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7595> アルゴグラフ 東Ｐ 情報・通信業
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7911> ＴＯＰＰＡＮ 東Ｐ その他製品
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業
<8059> 第一実 東Ｐ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8137> サンワテク 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8359> 八十二 東Ｐ 銀行業
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9845> パーカー 東Ｓ 化学
<9869> 加藤産 東Ｐ 卸売業
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
<9960> 東テク 東Ｐ 卸売業
株探ニュース