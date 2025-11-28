「靴買い替えたい」→【ZARA】が正解かも！ 周りと差がつく♡「おしゃれスニーカー」

カジュアルに使えて気軽に履けるスニーカーは、この冬も人気が継続中。デザインも豊富で、足元のおしゃれを楽しむ人がぐっと増えています。そんな中、周りと差をつけたい人におすすめなのが【ZARA（ザラ）】のおしゃれスニーカー。程よい存在感がありながらも大人が取り入れやすいデザインで、着こなしの幅が一気に広がる予感。そろそろスニーカーを買い替えたいという人は要チェックです！

個性派デザインがコーデのアクセントにぴったり

【ZARA】「ストレッチハイカットスニーカー」\10,990（税込）

ソックスのようにフィットしそうなアッパーが新鮮な、ハイカットスニーカー。素材使いや立体的なソールのデザインが効いていて、履くだけでコーデがグッと華やぎそうです。ソール部分は6cmの高さがあり、スタイルアップも狙えるのがGOOD。シンプルコーデに足すだけで、旬のアウトドアムードを楽しめそうです。

切り替えデザインにスエード素材で高見えな一足

【ZARA】「コントラストスプリットスエードスニーカー」\7,990（税込）

クラシカルなフォルムでありながら、色と素材のコントラストでほどよい遊び心を感じられるスニーカー。スエードのパーツが冬らしいアクセントになり、足元に季節感を添えてくれます。高見えも期待できるごつすぎない見た目で、フェミニンコーデやきれいめスタイルにも合わせやすい一足です。

