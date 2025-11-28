埼玉県のある公立小学校では、学習塾と協力して、児童ひとりひとりの個別最適な学びができるよう、新たな取り組みが行われています。

埼玉県戸田市の笹目小学校の5年生の算数の授業を訪れてみると、児童たちは黒板を向いて授業を受けるのではなく、廊下や窓に机を向けて、各自のタブレットで動画を見る形の授業となっています。

笹目小学校の5年生の算数の授業では、今年9月から、児童の個別最適な学びを掲げる「コノ塾」と協力して、児童それぞれが5分程度の動画で問題の解き方などを学んだ後、練習問題などを解いていくスタイルに変更したということです。

児童は、わからないことがあった場合や、練習問題が終わった時点で、手をあげて先生を呼び、先生は児童を個別に教えるほか、どの問題ができていないかなどを確認してフォローします。もちろん先生たちも授業を全くしないわけではありません。

9月から変更した授業では、まず1コマ目は児童たちが自分たちで動画をみて解き方を理解して、問題を解いていき、その後、次の授業ではタブレット上で集計された練習問題のでき具合などから、習熟度別にクラスを分けて、理解が進んでいる児童には発展的な問題の授業を、算数が苦手な児童には、基礎的なことをおさらいする授業を行い、児童のつまずきをなくすようにしているといいます。

授業を受けた児童からは「自分ができなかったところを動画で見返してできるので、授業がわかりやすくなった」「わからないところを先生に聞きやすくなった」という声も。

■塾と協力した授業を始めた成果は他のところでもー

担任の先生や校長によると、動画だとわからない部分が繰り返し確認できるため、わからない部分が少なくなることで自信がつき、積極的に算数に取り組む児童が増えたといいます。

また、担任の先生たちもこれまでは、授業の準備に時間がかかっていましたが、算数に関しては、塾の教材や動画を使用することで準備時間が短くなり、その分の空いた時間で他の授業の準備をいつもより深く出来るようになったといいます。

5年生の担任・佐古卓也先生

「準備としてはすでにテキストや動画があるので、そこの効率化は図れている」「普段通り授業をしていると、児童全員を見回ることが難しいが、今回、塾の教材を導入したことによって、ひとりひとりを見ることができ、どこがわからないなどを把握できるようになった」

コノ塾と笹目小学校の取り組みは小学5年生の算数の授業で試験的に取り入れられていて、今後については、導入してからの成果を確認して決めていきたいということです。