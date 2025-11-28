「牛より鶏」ヘルシー鶏鍋「タッカンマリ」が人気…美肌効果に期待も？29日は“イイニクの日”

11月29日の「いい肉（1129）の日」。

肉汁滴るステーキやうまみが濃い和牛焼き肉もいいですが、にぎわいを見せていたのが、都内の韓国料理専門店「東大門タッカンマリ 人形町店」です。

店内には多くの女性客。

そのお目当ては、鶏ガラでだしを取ったスープに丸ごと鶏1羽が入った豪快な鍋「タッカンマリ」。

日本でいう水炊きに似たシンプルな鶏鍋で、じっくり煮込まれた鶏肉はホロホロです。

女性客の多くが注文するそうで、金鐘煥店長は「特に若い女性に最近人気が出ていて、特に今から寒くなる時期にものすごく人気。頼まれる比率でいいますと、男性3割、女性7割になっております」と話します。

なぜ女性を中心に人気が出ているのでしょうか。

お客さんに話を聞くと、「すごくおいしいかったですスープも。すごくダシはいっぱい出ているけど、さっぱりですね。だいぶヘルシー」「鶏肉の味は濃厚だけど、すごくあっさりしている」といいます。

人気の理由は、そのヘルシーさ。

店主によると、コラーゲンが豊富で、美肌効果も期待できるといいます。

金鐘煥店長は「ヘルシーなものでございまして、肌にすごく良いと思います。それが若い女性に人気が出ている理由ではないか」と話しています。

ヘルシーで美肌効果も期待できるという鶏肉。

肉ランキングにも異変が起きていました。

29日の「いい肉の日」を前に行われたある調査によると、好きな肉の種類で全体1位となったのが牛肉。

しかし、20代女性のアンケート結果を見てみると、牛肉を抑え何と鶏肉が1位に。

鶏肉が1位になったことについて店で話を聞くと、「鶏肉が多い、鶏か豚。牛はあまり食べない。牛肉ちょっと高いし値段的にも。私も鶏肉がすごく好きなので、食べやすいし、すごくおいしい」といった声が聞かれました。

安くてヘルシーな“いい鶏肉”にも注目です。