¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£²£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍË¡¦¸á¸å£¶»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ìë¤Î¶äºÂ¤Ç¤ÎÍ·¤Ó¤Ã¤×¤ê¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡Ö°ú¤¯¤Ë°ú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö²¶¤â°ú¤¯¤Ë°ú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤¿°ìÌÐ¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡£¶äºÂ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ëº£Æü¤Ï²¶¤Ï¤¹¤°µ¢¤ë¤«¤é¡¢¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¢¤ë¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤È¤«¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤À¤±½Ð¤·¤Æ¡¢£±ÇÕ¤º¤Ä°û¤ó¤Çµ¢¤ë¤«¤é¤Í¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¶äºÂ¤Ã¤ÆÀäÂÐ¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¥Ü¥È¥ëÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¡¢²¿¡¹¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤«¤é¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£Ã¯¤À¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Ê¤Î¤è¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡¡Ö¤À¤±¤É¡¢Ã´Åö¤Î»Ò¤¬¤µ¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸ª¤È¤«¿¨¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤µ¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¥É¥ó¥Ú¥êÆþ¤ì¤Æ¡Ù¤È¤«¤µ¡×¤È¹ëÍ·¤Ö¤ê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤Î´Ö¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢£³¡¦£µÇÜ¼è¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Í¡£Ã¯¡¹¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼´ü´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÅ¹¤Î¡Ë¥Þ¥Þ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼´ü´Ö¤È¤«¤Í¡£²¿¼þÇ¯µÇ°¤È¤«¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼´ü´Ö¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î´ü´ÖÃæ¤ÏÃÍÃÊ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡È¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖÀÎ¡¢¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏËÜÅö¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¶¦±é¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Ë¡Ö¤À¤±¤É¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤³¤Î´Ö¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡Ö¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÊÖÅú¡£
¡¡¹âÅè¤¬¡Ö»ä¤¬°ËÀªÃ°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤È¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö»÷¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡°ËÀªÃ°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²¿¤«¾×Æ°Çã¤¤¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤è¡£ÃË¤Î¾×Æ°¤À¤«¤é¡£¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ½÷À¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£