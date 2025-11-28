６月に解散した「ＴＯＫＩＯ」の元メンバー・長瀬智也が、ＳＮＳを更新した。

２８日に自身のインスタグラムを更新し「どうなるのかもわかっている」と投稿。その後に「くだらんニュースになることもわかっている」とも投稿し、「＃日本＃意味深」とハッシュタグを付けた。数日前には「そうなることはわかっていた」と投稿していた。

長瀬は２０２１年３月末でＴＯＫＩＯを脱退し、ジャニーズ事務所（当時）を退所。インスタのプロフィル欄では現在の肩書きについて「表現者」「挑戦者」、バンド「Ｋｏｄｅ Ｔａｌｋｅｒｓ」のボーカル＆ギターと自己紹介し、今年４月の投稿では「長瀬は２０２１年に芸能活動を引退しバイクレースやバンドなどの活動をメインとしている」と自身の近況を説明した。ＳＮＳでたびたび近影を披露し、アイドル時代から一変した風ぼうが話題になっている。

所属していた「ＴＯＫＩＯ」は今年６月２５日に解散。７月６日に静岡・富士スピードウェイで「ＭＣＦＡＪ クラブマンロードレース」に出場した長瀬は、ＴＯＫＩＯ解散後初めて報道陣の取材に応じたが、「俺が何か言うことではない。他の人のことはあまり言いたくない」とグループの解散には言及しなかった。