銀座コージーコーナーは、12月1日から全国の店舗（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に、生ケーキ取扱店はない）で、「推し」に見立てた9色のケーキをラインアップし、「＃推し文字クッキー（6個入）」を販売する。

好きな俳優やアイドル、キャラクターなどのグッズを購入したり、イベントに参加したり、多様な形で「推し」を応援する活動「推し活」。そんな「推し活」をケーキでも楽しんで欲しいとの思いから、「推し」に見立てた9色のケーキをラインアップする。

元気な黄色の「モンブラン」、シックな黒の「ミルクチョコショート」などの定番商品に加えて、情熱的な赤の「ベリーのレアチーズ」、クールな青の「チョコミントケーキ」、かわいいピンクの「苺のモンブラン」、活発な橙色の「大きなミルクレープ」など、季節限定のケーキも登場する。



「＃推し文字クッキー（6個入）」

さらに「推しが尊い」「推ししか勝たん」などの推し文字をプリントしたクッキーと、ピックシートのセットも同時に販売する。ケーキに飾れば盛り上がること間違いなしだとか。

いつものティータイムはもちろん、ファン同士が集まる推し会などでもぜひ活用してほしいという。

「＃推し文字クッキー（6個入）」は、推しへの想いを表現した手書き風の“推し文字”をプリントしたクッキーと、ケーキに飾れるピックシートのセット。推しカラーのケーキに自由にデコレーションして、推しへの愛を表現して楽しんでほしいという。推しの誕生日や記念日、クリスマスにもおすすめ。

［小売価格］

ベリーのレアチーズ：540円

モンブラン：496円

苺のモンブラン：529円

シャインマスカットショート：604円

北海道産5種のチーズを使ったこだわりレアチーズ：561円

大きなミルクレープ：734円

ブルーベリームース：529円

チョコミントケーキ：529円

ミルクチョコショート：529円

＃推し文字クッキー（6個入）：540円

（すべて税込）

［発売日］12月1日（木）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp