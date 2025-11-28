松屋フーズ、とんかつ専門店の「松のや」で甘みのある脂とやわらかな肉質の「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」を発売
松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、12月3日午後3時から、「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」を発売する。
一度食べたら、忘れられない「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」が登場する。北の大地ですくすく育った国産豚を使用したロースかつは、大満足間違いなしのボリューム感。国産だからこその新鮮さ、肉のやわらかさ、ジューシーさ、脂身の甘さが際立つ逸品となっている。雪国の農場で一頭一頭愛をこめて育てられたこの豚を、広く消費者に食べてもらうべく、求めやすい価格で提供する。もちろん、本格唐揚げとの盛合せ、海老フライとの盛合せも用意しているとのこと。この機会にぜひ、国産雪国育ち厚切りロースかつ定食を賞味してほしい考え。
［小売価格］
国産雪国育ち厚切りロースかつ定食：1090円
国産雪国育ち鬼おろし厚切りロースかつ定食：1190円
国産雪国育ち味噌厚切りロースかつ定食：1190円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆本格唐揚げ定食：1350円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆海老フライ（1尾）定食：1350円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆海老フライ（2尾）定食：1630円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆有頭大海老フライ（1尾）定食：1550円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆有頭大海老フライ（2尾）定食：2030円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆アジフライ定食：1350円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆カキフライ（2個）定食：1350円
国産雪国育ち厚切りロースかつ丼：1090円
単品 国産雪国育ち厚切りロースかつ：790円
（すべて税込）
※持ち帰り可能。持ち帰りのみそ汁は、別途料金で購入できる
［発売日］12月3日（水）
松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp