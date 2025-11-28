松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、12月3日午後3時から、「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」を発売する。

一度食べたら、忘れられない「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」が登場する。北の大地ですくすく育った国産豚を使用したロースかつは、大満足間違いなしのボリューム感。国産だからこその新鮮さ、肉のやわらかさ、ジューシーさ、脂身の甘さが際立つ逸品となっている。雪国の農場で一頭一頭愛をこめて育てられたこの豚を、広く消費者に食べてもらうべく、求めやすい価格で提供する。もちろん、本格唐揚げとの盛合せ、海老フライとの盛合せも用意しているとのこと。この機会にぜひ、国産雪国育ち厚切りロースかつ定食を賞味してほしい考え。

［小売価格］

国産雪国育ち厚切りロースかつ定食：1090円

国産雪国育ち鬼おろし厚切りロースかつ定食：1190円

国産雪国育ち味噌厚切りロースかつ定食：1190円

国産雪国育ち厚切りロースかつ＆本格唐揚げ定食：1350円

国産雪国育ち厚切りロースかつ＆海老フライ（1尾）定食：1350円

国産雪国育ち厚切りロースかつ＆海老フライ（2尾）定食：1630円

国産雪国育ち厚切りロースかつ＆有頭大海老フライ（1尾）定食：1550円

国産雪国育ち厚切りロースかつ＆有頭大海老フライ（2尾）定食：2030円

国産雪国育ち厚切りロースかつ＆アジフライ定食：1350円

国産雪国育ち厚切りロースかつ＆カキフライ（2個）定食：1350円

国産雪国育ち厚切りロースかつ丼：1090円

単品 国産雪国育ち厚切りロースかつ：790円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りのみそ汁は、別途料金で購入できる

［発売日］12月3日（水）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp