

左から：「カ.クリエ プレミアムクロス×プロフェッショナルギア スリム 夢宵限定セット」「カ.クリエ プレミアムクロス×レクル 夢宵限定セット」

プラスと、セーラー万年筆は、“夢宵（ゆめよい）”をテーマにした万年筆とノート、ボトルインクをセットにした「カ.クリエ プレミアムクロス×万年筆 夢宵限定セット」を12月5日に発売する。

コラボレーション企画第9弾の今回は、万年筆を2種類用意。「プロフェッショナルギア スリム」と「レクル」、それぞれの「夢宵限定セット」から選べる。

文房具・万年筆好きの人に好評を得ているコラボ企画の今回のテーマは、夢と現実を彷徨う不思議な世界観を表現した“夢宵”とのこと。

万年筆は、静かな夜のはじまりを感じさせるクリアネイビーの蓋と神秘的な淡いトーンのパープルのボディとを組み合わせた。蓋栓飾りは月と星、ペン先は夢にちなんだバクをあしらっている」。

ノートには、黄昏の空にほのかに輝く月と星の箔押しを施した。また、インクカラーは幻想的な夢の世界をイメージした淡いパープルカラー「Yumeyoi」を新たに調色。ギフトボックスも“夢宵”を連想させるシックなパープルカラーでまとめている。まだ目覚めの記憶が残る夢うつつの中、宵のひとときを楽しんでもらえる幻想的なステーショナリーセットになっている。

文房具好きの人はもちろん、自分へのご褒美、親しい人への贈り物にもおすすめとなっている。

［小売価格］

カ.クリエ プレミアムクロス×プロフェッショナルギア スリム 夢宵限定セット：4万1800円

カ.クリエ プレミアムクロス×レクル 夢宵限定セット：1万4300円

（すべて税込）

［発売日］12月5日（金）

プラス＝https://www.plus.co.jp

セーラー万年筆＝https://sailor.co.jp