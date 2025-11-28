ゴディバ ジャパンは、来年のバレンタインに、任天堂の「どうぶつの森」とコラボレーションした、限定コレクション「ゴディバ meets どうぶつの森」コレクションを、来年1月9日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、ゴディバ オンラインショップ、および各バレンタイン催事場で、数量・期間限定販売する。

「ゴディバ meets どうぶつの森」コレクションは、「どうぶつの森」のキャラクターたちがデザインされたゴディバの来年のバレンタインコレクションのコンセプトの中の「ティーパーティ」をモチーフにしたキュートなチョコレートコレクション。バレンタインという、まごころを贈りあう魅力的なイベントにぴったりの、甘くて可愛いティーパーティを過ごしてほしいという。。

［小売価格］

ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント／Blue 6粒入：2160円

ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント／Blue 6粒入 フタ付きティーマグカップセット：3240円

ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント／Pink 6粒入：2160円

ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント／Pink 6粒入 ティーマットセット：3240円

ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント 9粒入：3240円

ゴディバ meets どうぶつの森 G ショコラ アソートメント 6粒入：1944円

（すべて税込）

［発売日］2026年1月9日（金）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp