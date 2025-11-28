犬が『無視してくる』心理５選

犬を呼んでも無視されるとき、犬たちの心の中ではどのような心理が働いているのでしょうか。ここでは、犬が無視してくるときの心理や理由を解説します。

1.ひとり静かに休みたい

飼い主からの呼びかけに応じないとき、愛犬が離れた場所で休んでいる様子であれば「今は一人静かに休みたい気分」ということでしょう。

人懐こい犬や家族のことが大好きな犬にもひとりで休みたいタイミングはあります。静かに休息をとることで疲労を解消し、エネルギーを回復しているのです。離れた場所からそっと見守ってあげましょう。

2.何か不満がある

直前に何か不満に思うことがあるときは、飼い主が呼んでも拗ねて無視をすることがあります。

例えば、「構ってってアピールしていたのに構ってくれなかった」「散歩に連れて行ってもらえなかった」「美味しそうなものを分けてくれなかった」など、理由はさまざまです。

心当たりのある方は、そのまま声をかけ続けても機嫌を直すことは難しいでしょう。しばらく時間を置いてから再度、声をかけてみてください。

3.嫌な予感がする

犬は飼い主の声のトーンや行動、表情、そして声をかけるタイミングなどから「これから起こること」を予測することができます。その行動がパターン化しているならば、尚更気づくでしょう。

もしも愛犬が、苦手なお世話や自分にとって不利益なことを飼い主がしようとしている、と気づいた場合、嫌な予感を覚えて聞こえていないふりをしている可能性があります。

4.他のことに夢中になっている

ひとり遊びに夢中になっている時に声をかけても、聞こえていないのか無視されることはありませんか。

これは、夢中になっている遊びをやめたくないため、飼い主の呼びかけに気づいていても無視しているパターンと、集中しすぎているあまり呼びかけに気づいていないパターンがあります。

5.「名前」に負の感情を抱いている

愛犬の名前を呼ぶのは、いつもどのようなタイミングでしょうか。叱るタイミングや愛犬が苦手意識を持っているタイミングに名前を呼んでいる場合、「名前」というコマンドに負の感情を抱いている可能性があります。

したがって、名前を呼ばれると「また嫌なことが起こる」と身構えてしまい、聞こえないふりをしているのです。

愛犬の注意を引いて興味をもってもらう方法

愛犬に呼びかけたのに反応してくれない……そんな時は、愛犬の注意を引いたり興味を持ってもらったりしなければなりません。

まずは、日頃から愛犬にとって飼い主が「楽しいことを提供してくれる人」になれるよう、愛犬が心から楽しめる遊びや喜んでくれるスキンシップ、時にはご褒美をあげるなど、積極的にポジティブなコミュニケーションをとりましょう。

こうした日々の積み重ねにより、どんな状況でも「飼い主さんに呼ばれた！」「良いことが起こるはず」とポジティブに捉え、反応してくれるようになります。

何かに夢中になっていて反応してくれないときは、愛犬の視界に入る位置へと移動し、少し大きめの声で名前を呼んでみましょう。集中していて耳に入っていない可能性もあるので、視界に入るだけでも注意を引ける可能性が高まります。

まとめ

犬が飼い主を無視する心理はさまざまです。直前にどのような出来事があったか、愛犬がどのような様子かを観察し、どのような理由で飼い主からの呼びかけを無視しているのか判断し、適切に対応しましょう。