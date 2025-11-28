これまでに、詐欺の罪で逮捕・起訴されているのは住居不定の小林貴則被告（39）です。県警は28日までに、あわせて19件の事件を長野地方検察庁に送致しました。



当時、外資系大手生命保険会社の長野オフィスに勤務していた小林被告。

県警によりますと小林被告は、2019年2月頃からおととし4月頃までの間に、自身の顧客に対し架空の投資話を持ち掛け、19人から総額2億485万円をだまし取った疑いです。





県警は、小林被告に関わる一連の詐欺事件について、捜査を終える予定だということです。一方、小林被告はいずれも一部容疑を否認しているということです。小林被告による詐欺事件を巡っては、3年前に長野市に住む35歳の女性から700万円をだまし取った詐欺の罪で、今年6月に長野地方裁判所で初公判が開かれていて「間違いありません」と起訴内容を認めています。テレビ信州が、小林被告からの被害を訴える人に取材したところ、小林被告は「自分に投資すれば、月2％から10％の高配当が得られる」などと、うその投資話を持ち掛けていたということです。今回、送致された事件については、来年1月に合わせて裁判が行われ、来年3月19日に判決が言い渡される予定です。